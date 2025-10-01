Apple може провести жовтневу презентацію у 2025 році — що представлять

Головний виконавчий директор Apple Тім Кук на вересневій презентації в Apple Park. Фото: кадр з відео/YouTube

Після вересневої презентації iPhone Apple, за чутками, готує ще одну порцію анонсів до кінця року. Імовірним вікном може стати жовтень — саме тоді компанія традиційно показує оновлення для iPad та Mac.

Про це пише MacRumors.

Реклама

Читайте також:

Чи буде жовтневий захід Apple у 2025 році

Останніми роками Apple варіює формат осінніх оголошень. Події відбувалися у жовтні 2021 року та 2023 року, тоді як у 2022 році та 2024 році компанія обмежилася пресрелізами та короткими роликами. У 2021 році під час події 18 жовтня показали 14- і 16-дюймові MacBook Pro з чипами M1 Pro/M1 Max, AirPods 3 та нові кольори HomePod mini. У 2022 році 18 жовтня через пресрелізи представили iPad Pro на M2, iPad 10-го покоління та Apple TV 4K третього покоління. Подія 30 жовтня 2023 року принесла MacBook Pro 14/16 з M3/M3 Pro/M3 Max і iMac на M3. А між 28 і 30 жовтня 2024 року пресрелізами оголосили MacBook Pro 14/16 із M4-серією, iMac на M4 та Mac mini з M4/M4 Pro.

Що очікувати за чутками і прогнозами

З огляду на попередні цикли, жовтень 2025 року має логічний вигляд для нових апаратних новинок. За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, цього року мають вийти iPad Pro на чипі M5. Якщо ці плани незмінні, шанси на жовтневу презентацію зростають, адже базові M1-M4 компанія традиційно розкривала саме на подіях. Також очікується оновлення Vision Pro з чипом M5.

Найближчі MacBook Pro з M5, M5 Pro та M5 Max, за повідомленнями, переходять у масове виробництво, але їхній анонс можуть відкласти до початку 2026 року. Водночас низка пристроїв має доречний вигляд для жовтневого формату наприкінці 2025 року або на початку 2026 року.

iPad Pro, окрім чипа M5, згадують із двома фронтальними камерами — для фото та відеодзвінків як у портретній, так і в ландшафтній орієнтаціях.

Vision Pro може оновитися на швидший M4 або M5, отримати новий ремінець для підвищеного комфорту та потенційне виконання у кольорі Space Black.

MacBook Pro на базі M5, за кількома джерелами, найімовірніше з'являться лише на початку 2026 року. Інші "маки" з M5 — як-от iMac чи Mac mini — за такого графіка також можуть посунутися. Є припущення, що наступний анонс MacBook Pro можливий у січні, а суттєвіші зміни — на кшталт OLED-екрана з сенсорним шаром і тоншого корпусу — очікуються вже в поколінні після M5.

Окремо в чутках фігурує доступніший MacBook на базі A18 Pro або A19 Pro з орієнтиром на кінець 2025 року-початок 2026 року.

Нагадаємо, серія iPhone 17 отримала низку помітних оновлень — змінився дизайн камер, удосконалилися дисплеї та з'явилися інші сучасні функції. Водночас багато з цих рішень користувачі Android-смартфонів бачили вже раніше, тож для частини аудиторії новинки Apple не стали революційними.

Також ми писали, що в Apple Store виявили подряпини на демонстраційних зразках iPhone 17, здебільшого на задньому склі й навколо модуля камер. Після перевірки компанія встановила причину проблеми та вже працює над рішенням, щоб уникнути появи нових дефектів на вітринних пристроях.