Головна Технології Apple представила MacBook Pro та iPad Pro на чипі M5 — що нового

Apple представила MacBook Pro та iPad Pro на чипі M5 — що нового

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:34
Apple представила пристрої на новому чипі M5 — MacBook Pro та iPad Pro
Ноутбук Apple MacBook Pro на чипі M5. Фото: Apple

Apple презентувала 14-дюймовий MacBook Pro та iPad Pro на чипі M5. Компанія робить акцент на "величезному стрибку" продуктивності ШІ завдяки новому Neural Engine та оновленій обчислювальній платформі.

Про це йдеться на сайті Apple.

Читайте також:

Що саме оновили і які заявлені прирости продуктивності

MacBook Pro 14" (M5)

Apple представила нове покоління MacBook Pro з чипсетом Apple M5. Поки що доступна лише 14-дюймова модель: 16-дюймовий MacBook Pro традиційно отримує лише версії Pro/Max, які наразі ще не готові.

  MacBook Pro на чипі M5
    MacBook Pro на чипі M5. Фото: Apple
  • MacBook Pro на чипі M5
    MacBook Pro на чипі M5. Фото: Apple
  • MacBook Pro на чипі M5
    MacBook Pro на чипі M5. Фото: Apple
1 / 3
  • MacBook Pro на чипі M5
  • MacBook Pro на чипі M5
  • MacBook Pro на чипі M5

Ключові зміни стосуються апаратної платформи: процесор має 10 ядер CPU (4 продуктивних + 6 енергоефективних) і 10 ядер GPU, а також 16-ядерний Neural Engine. У Купертіно заявляють, що в задачах штучного інтелекту M5 у шість разів швидший за M1 і у 3,5 раза — за M4. У професійних графічних застосунках і в іграх приріст відносно M4 становить 60%, а по CPU — 20%.

Пропускна здатність пам'яті зросла зі 120 до 153 ГБ/с. Додалася конфігурація зі сховищем на 4 ТБ. Інші характеристики — дизайн, дисплей, автономність і модулі зв'язку — істотно не змінилися.

У США базова версія MacBook Pro 14" (2025) коштує 1599 доларів. Доступні два кольори: Silver (сріблястий) і Space Black (чорний).

iPad Pro (M5)

Apple також офіційно анонсувала новий iPad Pro на базі чипа Apple M5. Основний акцент зроблено на NPU-модулі: компанія заявляє про колосальний приріст у задачах ШІ — до 3,5 раза порівняно з M4.

  iPad Pro на чипі M5
    iPad Pro на чипі M5. Фото: Apple
  • iPad Pro на чипі M5
    iPad Pro на чипі M5. Фото: Apple
  • iPad Pro на чипі M5
    iPad Pro на чипі M5. Фото: Apple
1 / 3
  • iPad Pro на чипі M5
  • iPad Pro на чипі M5
  • iPad Pro на чипі M5

Стандартна продуктивність також зросла: за вимірюваннями Apple, новий iPad Pro забезпечує до 1,5 раза швидший 3D-рендеринг із трасуванням променів, ніж попереднє покоління iPad Pro, а продуктивність рендерингу до 6,7 раза вища, ніж у моделі на M1.

Відбувся перехід на власні модулі зв'язку: для Wi-Fi та Bluetooth використовується Apple N1 із підтримкою Bluetooth 6 і Wi-Fi 7, а версії з мобільним інтернетом оснащені фірмовим модемом Apple C1X, вже знайомим за iPhone Air.

Покращено й підсистему пам'яті: пропускна здатність тепер становить 150 ГБ/с (на 30% більше, ніж у попередника), швидкість читання та запису зросла вдвічі. Моделі на 256 і 512 ГБ отримали 12 ГБ ОЗП проти 8 ГБ у попереднього iPad Pro.

Інші параметри без змін: дисплеї на 11 і 13 дюймів, до 10 годин роботи від батареї, два кольори — сірий і сріблястий. Ціни залишилися тими самими — від 999 доларів.

Нагадаємо, за даними інсайдерів, Apple вдалося зменшити собівартість основного компонента свого майбутнього розкладного iPhone. Це може дати компанії змогу встановити нижчу стартову ціну, ніж прогнозували аналітики, і зробити перший складаний смартфон бренду більш доступним для широкої аудиторії.

Також ми писали, що після виходу iOS 26.0.1 із низкою технічних виправлень користувачі очікують на масштабніше оновлення — iOS 26.1. Операційна система вже проходить етап бета-тестування, тож офіційний реліз може відбутися найближчим часом.

Apple MacBook iPad ціни презентація характеристики
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
