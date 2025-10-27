Монети України — як розпізнати цінні копійки та скільки можна заробити

Монети 25 і 50 копійок — які штампи можна дорого продати у 2025
Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи звичайні копійки на онлайн-аукціонах. Нумізмати готові заплатити кілька тисяч гривень, аби долучити до колекції потрібну монету.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які металеві вироби наші громадяни продавали в інтернеті.
25 копійок 1995 року
Користувач Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 25 копійок 1995 карбування за 6 000 грн. Її цінність пояснюється невідомим тиражом і нечастою появою в обігу. За інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", існує лише один різновид — 1БВм.
Решту штампів виготовляли спеціально для заробітку на нумізматах, отже не випускали в широкий ужиток. Загалом середня вартість різновиду — близько 1 000 грн, але це сума за копійку в поганому стані. Якщо виріб не має пошкоджень/подряпин і зберіг штемпельний блиск, то ціна може вирости до 1 400-1 800 грн.
50 копійок 1992 року
В обігу було чимало різновидів різної вартості, але користувач онлайн-аукціону запропонував купити один із найбільш цінних - 4ААм. Нумізмати називають такі монети "англічанка", оскільки їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі англійськими штемпелями.
Визначити штам дуже просто. Його вирізняє певна особливість дизайну, яка вважається дефектом:
- випуклий щит на аверсі;
- вдавлений тризуб.
На звичайних монета тризуб опуклий, а щит виконаний тонкими лініями. Дефект виник через помилку в ескізах, яку допустили художники. За їх малюнками у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет.
Коли працівники заводу помітили брак, вони ухвалили рішення завершити випуск, але в обіг монети не потрапили. Середня ціна копійки становить 2 500-6 000 грн. А користувач Violity встановив більшу суму - 10 500 грн.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, успіх у пошуку монет під землею залежить від правильного вибору техніки. Експерти радять грунтові металошукачі з дискримінатором, високою чутливістю та регульованою глибиною виявлення.
Також ми писали, що металошукач допоможе знайти монети, прикраси чи артефакти, якщо шукати в місцях колишньої людської активності — на пляжах, полях, біля старих стежок тощо.
Читайте Новини.LIVE!