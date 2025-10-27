Монети України — як розпізнати цінні копійки та скільки можна заробити

Українські монети. Фото: кадр із відео

Українці можуть заробити непогані гроші, продаючи звичайні копійки на онлайн-аукціонах. Нумізмати готові заплатити кілька тисяч гривень, аби долучити до колекції потрібну монету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які металеві вироби наші громадяни продавали в інтернеті.

Читайте також:

25 копійок 1995 року

Користувач Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 25 копійок 1995 карбування за 6 000 грн. Її цінність пояснюється невідомим тиражом і нечастою появою в обігу. За інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", існує лише один різновид — 1БВм.

25 копійок 1995 року, штамп 1БВм. Фото: скриншот

Решту штампів виготовляли спеціально для заробітку на нумізматах, отже не випускали в широкий ужиток. Загалом середня вартість різновиду — близько 1 000 грн, але це сума за копійку в поганому стані. Якщо виріб не має пошкоджень/подряпин і зберіг штемпельний блиск, то ціна може вирости до 1 400-1 800 грн.

50 копійок 1992 року

В обігу було чимало різновидів різної вартості, але користувач онлайн-аукціону запропонував купити один із найбільш цінних - 4ААм. Нумізмати називають такі монети "англічанка", оскільки їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі англійськими штемпелями.

Визначити штам дуже просто. Його вирізняє певна особливість дизайну, яка вважається дефектом:

випуклий щит на аверсі;

вдавлений тризуб.

50 копійок 1992 року, штамп 4ААм. Фото: Монети-ягідки

На звичайних монета тризуб опуклий, а щит виконаний тонкими лініями. Дефект виник через помилку в ескізах, яку допустили художники. За їх малюнками у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет.

Коли працівники заводу помітили брак, вони ухвалили рішення завершити випуск, але в обіг монети не потрапили. Середня ціна копійки становить 2 500-6 000 грн. А користувач Violity встановив більшу суму - 10 500 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, успіх у пошуку монет під землею залежить від правильного вибору техніки. Експерти радять грунтові металошукачі з дискримінатором, високою чутливістю та регульованою глибиною виявлення.

Також ми писали, що металошукач допоможе знайти монети, прикраси чи артефакти, якщо шукати в місцях колишньої людської активності — на пляжах, полях, біля старих стежок тощо.