Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:25
Як знайти монети та кольорові метали під землею — перелік місць, де може бути скарб
Чоловік з металодетектором. Фото: Pexels

Серед українських степів, старовинних сіл чи лісових стежок приховано безліч таємниць минулого: старовинні монети, прикраси та інші кольорові метали, що колись належали предкам. Проте важливо розуміти, у яких місцях варто шукати ці знахідки за допомогою металошукача, на що звернути увагу під час пошуків і як зробити хобі максимально успішним та безпечним.

Новини.LIVE розповідають про дієві способи та місця для пошуку монет та кольорових металів під землею.  

Читайте також:

Що можна знайти з металошукачем

Металодетектори, залежно від моделі та індивідуальних налаштувань, можуть виявляти такі об'єкти:

  • монети та ювелірні вироби;
  • військові нагороди;
  • боєприпаси та зброю;
  • металеві інструменти;
  • історичні артефакти.

Крім того, як пояснюється на спеціалізованому порталі Militaria, металодетектори часто використовують для пошуків золота. 

Як знайти монети й кольорові металі під землею

Налаштувавши правильно металодетектор, найкраще шукати скарби там, де колись вирувало життя. Досвідчені дослідники рекомендують звертати увагу на такі місця:

  1. Пляжі — для цього варто використовувати металошукач, оснащений водонепроникною котушкою. Таке обладнання дозволить обшукувати як пісок, так і підводні ділянки, де є потенційна можливість знайти монети.
  2. Орні поля — після сильних дощів рівень м'якого ґрунту сільськогосподарських угідь може опуститися і відкрити раніше закопані цінності.
  3. Стежки (особливо лісові) — вони можуть вести до місць, де колись відбувалася людська діяльність, і там залишилися цінні предмети.
  4. Водосховища та річки — під водою можуть бути артефакти, які роками залишалися непоміченими.
  5. Ізольовані дерева — завдяки своєму особливому розташуванню, вони могли слугувати для запам'ятовування місць, де були закопані цінності.

Для пошуку монет та кольорових металів варто використовувати металодетектори з функцією розрізнення золота і срібла від заліза і сталі.

Раніше ми розповідали, що перед початком пошуку скарбів з металошукачем важливо отримати дозвіл власника землі.

Також дізнавайтеся, де в Україні найбільше золота під землею. 

монети дорогоцінні метали скарб метал пошук
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
