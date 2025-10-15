Як знайти монети та кольорові метали під землею — перелік місць, де може бути скарб

Чоловік з металодетектором. Фото: Pexels

Серед українських степів, старовинних сіл чи лісових стежок приховано безліч таємниць минулого: старовинні монети, прикраси та інші кольорові метали, що колись належали предкам. Проте важливо розуміти, у яких місцях варто шукати ці знахідки за допомогою металошукача, на що звернути увагу під час пошуків і як зробити хобі максимально успішним та безпечним.

Що можна знайти з металошукачем

Металодетектори, залежно від моделі та індивідуальних налаштувань, можуть виявляти такі об'єкти:

монети та ювелірні вироби;

військові нагороди;

боєприпаси та зброю;

металеві інструменти;

історичні артефакти.

Крім того, як пояснюється на спеціалізованому порталі Militaria, металодетектори часто використовують для пошуків золота.

Як знайти монети й кольорові металі під землею

Налаштувавши правильно металодетектор, найкраще шукати скарби там, де колись вирувало життя. Досвідчені дослідники рекомендують звертати увагу на такі місця:

Пляжі — для цього варто використовувати металошукач, оснащений водонепроникною котушкою. Таке обладнання дозволить обшукувати як пісок, так і підводні ділянки, де є потенційна можливість знайти монети. Орні поля — після сильних дощів рівень м'якого ґрунту сільськогосподарських угідь може опуститися і відкрити раніше закопані цінності. Стежки (особливо лісові) — вони можуть вести до місць, де колись відбувалася людська діяльність, і там залишилися цінні предмети. Водосховища та річки — під водою можуть бути артефакти, які роками залишалися непоміченими. Ізольовані дерева — завдяки своєму особливому розташуванню, вони могли слугувати для запам'ятовування місць, де були закопані цінності.

Для пошуку монет та кольорових металів варто використовувати металодетектори з функцією розрізнення золота і срібла від заліза і сталі.

