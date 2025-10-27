Видео
Видео

Монеты 25 и 50 копеек — какие штампы можно дорого продать в 2025

Дата публикации 27 октября 2025 08:30
обновлено: 08:22
Монеты Украины — как распознать ценные копейки и сколько можно заработать
Украинские монеты. Фото: кадр из видео

Украинцы могут заработать неплохие деньги, продавая обычные копейки на онлайн-аукционах. Нумизматы готовы заплатить несколько тысяч гривен, дабы приобщить к коллекции нужную монету.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие металлические изделия наши граждане продавали в интернете.

25 копеек 1995 года

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек 1995 чеканки за 6 000 грн. Ее ценность объясняется неизвестным тиражом и нечастым появлением в обращении. По информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", существует лишь одна разновидность — 1БВм.

Монеты 25 и 50 копеек — какие штампы можно дорого продать в 2025 - фото 1
25 копеек 1995 года, штамп 1БВм. Фото: скриншот

Остальные штампы изготавливали специально для заработка на нумизматах, поэтому не выпускали в широкий обиход. В целом средняя стоимость разновидности — около 1 000 грн, но это сумма за копейку в плохом состоянии. Если изделие не имеет повреждений/царапин и сохранило штемпельный блеск, то цена может вырасти до 1 400-1 800 грн.

50 копеек 1992 года

В обращении было немало разновидностей, но пользователь онлайн-аукциона предложил купить одну из наиболее ценных — 4ААм. Нумизматы называют такие монеты "англичанка", поскольку их чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями.

Определить штамм очень просто. Его отличает определенная особенность дизайна, которая считается дефектом:

  • выпуклый щит на аверсе;
  • вдавленный трезубец.
Монеты 25 и 50 копеек — какие штампы можно дорого продать в 2025 - фото 2
50 копеек 1992 года, штамп 4ААм. Фото: Монеты-ягодки

На обычных монета трезубец выпуклый, а щит выполнен тонкими линиями. Дефект возник из-за ошибки в эскизах, которую допустили художники. По их рисункам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет.

Когда работники завода заметили брак, они приняли решение завершить выпуск, но в обращение монеты не попали. Средняя цена копейки составляет 2 500-6 000 грн. А пользователь Violity установил большую сумму — 10 500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, успех в поиске монет под землей зависит от правильного выбора техники. Эксперты советуют грунтовые металлоискатели с дискриминатором, высокой чувствительностью и регулируемой глубиной обнаружения.

Также мы писали, что металлоискатель поможет найти монеты, украшения или артефакты, если искать в местах бывшей человеческой активности — на пляжах, полях, возле старых троп и пр.

аукцион деньги монеты коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
