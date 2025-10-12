Монета 25 копеек 1992 года — какой штамп можно продать за большие деньги

Украинская монета в руках. Фото: кадр из видео

Украинцы могут продавать монеты за большие деньги, если найдут ценные для нумизматов экземпляры. В частности за 25 копеек 1992 года чеканки коллекционеры готовы заплатить несколько сотен долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что особенного в монете, которую уже вывели из наличного обращения.

25 копеек 1992 года выпуска

Существует много разновидностей этого номинала, поскольку его чеканили для наличного обращения. Однако большинство монет стоят не дороже 50 грн, они не имеют никакой ценности для нумизматов. Пользователь онлайн-аукциона Violity опубликовал объявление о продаже 25 копеек 1992 года. За неделю цена достигла 19 000 грн.

Речь идет о штампе 4БАм, который еще называют "английский чекан". Согласно информации на специализированном портале "Монеты-ягодки", тираж чеканили на Луганском станкостроительном заводе английскими штемпелями. Но из-за ошибки в эскизах все изделия получили дефект — выпуклый щит и вдавленный трезубец на аверсе.

Объявление о продаже монеты на онлайн-аукционе. Фото: скриншот

"Во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", — отметили специалисты портала.

Копейки с недостатком не должны были попасть в наличное обращение, их предполагалось переплавить. Но несколько экземпляров, очевидно, оказались в руках работников завода, которые решили оставить нетипичную монету на память. Теперь эти странные металлические деньги изредка продают на онлайн-аукционах.

В целом средняя стоимость штампа 4БАм колеблется в диапазоне от 3 000 до 5 000 грн. Но всего за неделю существования объявления свои ставки сделали 36 пользователей Violity, а цена выросла до 19 003 грн. Не исключено, что до завершения торгов сумма поднимется еще выше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, копейки в Украине могут отойти в прошлое. В Верховную Раду подали законопроект о переименовании привычных металлических денег на "шаги" по предложению Национального банка.

Также мы писали, что на онлайн-аукционе продавали монету с нетипичным номиналом — 15 копеек. Она стоила 45 000 грн. Эти деньги никогда не были в обращении, поскольку после чеканки от номинала отказались.