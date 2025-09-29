Видео
Главная Экономика В Украине продавали монету за 220 000 грн — что в ней особенного

В Украине продавали монету за 220 000 грн — что в ней особенного

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 08:10
Старая украинская копейка за 220 000 грн — чем особенна монета 1994 года выпуска
Старые украинские копейки. Фото: кадр из видео

На онлайн-аукционах можно найти много объявлений о продаже ценных копеек. Некоторые изделия находились в обращении, но благодаря особенностям дизайна интересуют коллекционеров. А какие-то монеты не попали в обиход как раз из-за дефекта чеканки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую копейку продавали за 220 000 грн.

Читайте также:

Монета за сотни тысяч гривен

Объявление опубликовали на специализированном онлайн-аукционе Violity. Пользователь портала пытался продать монету номиналом 2 копейки 1992 года, штамп 1ГА. Характерная особенность этого изделия — узкий (малый) венок, из-за чего отчеканенный тираж не попал в наличный оборот.

Согласно данным портала "Монеты-ягодки", номинал 2 копейки 1992 года был пробным. На Луганском станкостроительном заводе допустили ошибку в эскизах, что привело к возникновению уникального дефекта — все экземпляры получили узкий венок.

В Украине продавали монету за 220 000 грн — что в ней особенного - фото 1
Монета номиналом 2 копейки за 220 000 грн. Фото: скриншот

Владелец такого изделия установил заоблачную цену на онлайн-аукционе — 220 000 грн. Для сравнения, в 2019 году подобную монету удалось продать за 28 070 грн. Но стоимость может вырасти, если копейка изготовлена из немагнитной стали. Хотя ставок до конца торгов никто не сделал, в комментариях к объявлению возникли оживленные дискуссии относительно целесообразности цены.

Дорогие штампы номинала 2 копейки

Номинал других лет чеканки богат на недешевые разновидности. Например, за изделие 1994 года могут заплатить от 4 500 грн. Столько стоит штамп 2(10 к.)АА с широким кантом. Его еще называют "перепутка", поскольку для изготовления использовали штемпель от 10 копеек 1994 года (он меньше, чем для 2 копеек).

В Украине продавали монету за 220 000 грн — что в ней особенного - фото 2
2 копейки 1994 года, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монеты-ягодки

До 5 000 грн стоят монеты 2003 года чеканки. Тогда выпустили небольшой тираж специально для годового набора Национального банка. Однако он остался нереализованным, а копейки, скорее всего, попали в оборот. Все экземпляры изготовлены из нержавеющей стали и притягиваются магнитом.

Напомним, украинцы могут дорого продать ценную монету номиналом 50 копеек 1994 года чеканки. За разновидность 1.2АЕс коллекционеры готовы заплатить от 6 000 до 14 000 грн (влияет состояние изделия).

Также мы писали, что Ощадбанк вместе с НБУ и UAnimals запустил акцию #PowerCoins для сбора монет в помощь эвакуированным животным. Она продлится до 28 ноября 2025 года в отделениях банков.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
