Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні продавали монету за 220 000 грн — що в ній особливого

В Україні продавали монету за 220 000 грн — що в ній особливого

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 08:10
Стара українська копійка за 220 000 грн — чим особлива монета 1994 року випуску
Старі українські копійки. Фото: кадр із відео

На онлайн-аукціонах можна знайти багато оголошень про продаж цінних копійок. Деякі вироби перебували в обігу, але завдяки особливостям дизайну цікавлять колекціонерів. А якісь монети не потрапили в ужиток якраз через дефект карбування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку копійку продавали за 220 000 грн.

Реклама
Читайте також:

Монета за сотні тисяч гривень

Оголошення опублікували на спеціалізованому онлайн-аукціоні Violity. Користувач порталу намагався продати монету номіналом 2 копійки 1992 року, штамп 1ГА. Характерна особливість цього виробу — вузький (малий) вінок, через що викарбований тираж не потрапив у готівковий обіг.

Згідно з даними порталу "Монети-ягідки", номінал 2 копійки 1992 року був пробним. На Луганському верстатобудівному заводі допустили помилку в ескізах, що призвело до виникнення унікального дефекту — всі екземпляри отримали вузький вінок.

В Україні продавали монету за 220 000 грн — що в ній особливого - фото 1
Монета номінало 2 копійки за 220 000 грн. Фото: скриншот

Власник такого виробу встановив захмарну ціну на онлайн-аукціоні — 220 000 грн. Для порівняння, у 2019 році подібну монету вдалося продати за 28 070 грн. Але вартість може вирости, якщо копійка виготовлена з немагнітної сталі. Хоча ставок до кінця торгів ніхто не зробив, у коментарях до оголошення виникли жваві дискусії стосовно доцільності ціни.

Дорогі штампи номіналу 2 копійки

Номінал інших років карбування багатий на недешеві різновиди. Наприклад, за виріб 1994 року можуть заплатити від 4 500 грн. Стільки коштує штамп 2(10 к.)АА із широким кантом. Його ще називають "перепутка", оскільки для виготовлення використали штемпель від 10 копійок 1994 року (він менший, ніж для 2 копійок).

В Україні продавали монету за 220 000 грн — що в ній особливого - фото 2
2 копійки 1994 року, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

До 5 000 грн коштують монети 2003 року карбування. Тоді випустили невеликий тираж спеціально для річного набору Національного банку. Проте він залишився нереалізованим, а копійки, швидше за все, потрапили в обіг. Всі екземпляри виготовлені з нержавіючої сталі та притягуються магнітом.

Нагадаємо, українці можуть дорого продати цінну монету номіналом 50 копійок 1994 року карбування. За різновид 1.2АЕс колекціонери готові заплатити від 6 000 до 14 000 грн (впливає стан виробу).

Також ми писали, що Ощадбанк разом із НБУ та UAnimals запустив акцію #PowerCoins для збору монет на допомогу евакуйованим тваринам. Вона триватиме до 28 листопада 2025 року у відділеннях банків.

аукціон монети продаж колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації