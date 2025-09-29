Стара українська копійка за 220 000 грн — чим особлива монета 1994 року випуску

Старі українські копійки. Фото: кадр із відео

На онлайн-аукціонах можна знайти багато оголошень про продаж цінних копійок. Деякі вироби перебували в обігу, але завдяки особливостям дизайну цікавлять колекціонерів. А якісь монети не потрапили в ужиток якраз через дефект карбування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку копійку продавали за 220 000 грн.

Реклама

Читайте також:

Монета за сотні тисяч гривень

Оголошення опублікували на спеціалізованому онлайн-аукціоні Violity. Користувач порталу намагався продати монету номіналом 2 копійки 1992 року, штамп 1ГА. Характерна особливість цього виробу — вузький (малий) вінок, через що викарбований тираж не потрапив у готівковий обіг.

Згідно з даними порталу "Монети-ягідки", номінал 2 копійки 1992 року був пробним. На Луганському верстатобудівному заводі допустили помилку в ескізах, що призвело до виникнення унікального дефекту — всі екземпляри отримали вузький вінок.

Монета номінало 2 копійки за 220 000 грн. Фото: скриншот

Власник такого виробу встановив захмарну ціну на онлайн-аукціоні — 220 000 грн. Для порівняння, у 2019 році подібну монету вдалося продати за 28 070 грн. Але вартість може вирости, якщо копійка виготовлена з немагнітної сталі. Хоча ставок до кінця торгів ніхто не зробив, у коментарях до оголошення виникли жваві дискусії стосовно доцільності ціни.

Дорогі штампи номіналу 2 копійки

Номінал інших років карбування багатий на недешеві різновиди. Наприклад, за виріб 1994 року можуть заплатити від 4 500 грн. Стільки коштує штамп 2(10 к.)АА із широким кантом. Його ще називають "перепутка", оскільки для виготовлення використали штемпель від 10 копійок 1994 року (він менший, ніж для 2 копійок).

2 копійки 1994 року, штамп 2(10 к.)АА. Фото: Монети-ягідки

До 5 000 грн коштують монети 2003 року карбування. Тоді випустили невеликий тираж спеціально для річного набору Національного банку. Проте він залишився нереалізованим, а копійки, швидше за все, потрапили в обіг. Всі екземпляри виготовлені з нержавіючої сталі та притягуються магнітом.

Нагадаємо, українці можуть дорого продати цінну монету номіналом 50 копійок 1994 року карбування. За різновид 1.2АЕс колекціонери готові заплатити від 6 000 до 14 000 грн (впливає стан виробу).

Також ми писали, що Ощадбанк разом із НБУ та UAnimals запустив акцію #PowerCoins для збору монет на допомогу евакуйованим тваринам. Вона триватиме до 28 листопада 2025 року у відділеннях банків.