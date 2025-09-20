Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Копійка за 14 000 грн — яку монету можна вигідно продати у 2025

Копійка за 14 000 грн — яку монету можна вигідно продати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:20
Продаж старих монет України — яку копійку можуть купити за 14 000 грн
Українські монети. Фото: Unsplash

Деякі старі монети можуть принести українцям великі гроші, оскільки мають значну цінність для нумізматів. Перш ніж позбутися копійок, якими ви не користуєтесь, варто визначити їх штампи. За екземпляр номіналом 50 копійок вдасться виручити до 14 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку монету українці можуть вигідно продати колекціонерам.

Читайте також:

Дорога українська монета

50 копійок 1994 року карбування — це обігові монети. Більшість виробів коштують максимум від 10 до 50 грн, проте існує декілька цінних різновидів, за якими полюють нумізмати. Наприклад, велику фінансову вигоду принесе штамп 1.2АЕс, основна особливість якого — вісім насічок на гурті.

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", вартість металевих грошей коливається в діапазоні 6 000-14 000 грн. Чим кращий зовнішній вигляд і стан копійки, тим більше за неї заплатять. Визначити штамп можна за такими характерними ознаками аверсу та реверсу:

  • маленькі отвори у нижній частині тризуба;
  • у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди;
  • гурт середній, вісім насічок.
Копійка за 14 000 грн — яку монету можна вигідно продати у 2025 - фото 1
50 копійок 1994 року, штамп 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

Українці без досвіду визначення різновидів можуть сплутати 1.2АЕс зі схожим штампом 1.2АЕк. Його особливість — сім насічок на гурті замість восьми, а вартість мінімальна — 50 копійок.

Де можна продати монети

Знайшовши цінну копійку в гаманці, постає питання — а де шукати покупця на товар? Українцям доступні різні шляхи реалізації нумізматичної продукції. По-перше, можна скористатися інтернет-платформами, де публікують схожі оголошення, наприклад, OLX або онлайн-аукціон Violity.

По-друге, не завадить пошукати тематичні групи в соціальних мережах (Facebook, Instagram) і месенджерах (Telegram). Цей варіант більш ризиковий, але дозволяє знайти зацікавлених у лоті людей.

По-третє, можна відвідати антикварні крамниці у своєму місті: ціни, скоріше за все, будуть нижчі ринкових, але вигода залишається. Перед продажем копійки слід обов’язково визначити її реальну вартість, аби не продешевити.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ виніс на обговорення зміни щодо планування, випуску та продажу пам’ятних/інвестиційних монет. Запропоновано нові правила реалізації продукції, онлайн-замовлень та викупу монет у громадян.

Також ми писали, що українцям варто позбутися деяких старих монет, оскільки їх давно вивели з готівкового обігу та не використовують в розрахункових операціях. Йдеться про номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
