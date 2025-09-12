Українцям варто позбутися цих монет — які копійки не треба зберігати у 2025 році

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Грошові номінали — паперові та металеві — з часом виводять з експлуатації. В Україні деякі монети не використовують, оскільки вони втратили статус платіжного засобу. Ними неможливо розрахуватися за товари/послуги і залишається тільки обміняти на інші номінали чи продати нумізматам.

яких монет варто позбутися українцям у 2025 році.

Які монети вивели з обігу

На початку незалежності України, коли карбували 1, 2 та 5 копійок, був сенс використовувати невеликі номінали. Але з кожним роком ціни в Україні зростали, тому монети втрачали власну купівельну спроможність. Окрім того, що ними стало незручно розраховуватися, вони також зносилися за довгий період експлуатації.

Як результат — виникла потреба вилучити деякі номінали з ужитку. По-перше, це допомогло знизити витрати на обслуговування готівкового обігу. По-друге, зменшило незручність розрахункових операцій. Національний банк України ухвалив рішення повністю вилучити монети таких номіналів:

1 копійка;

2 копійки;

5 копійок;

25 копійок.

Ці гроші більше не несуть користі громадянам. Ними неможливо розплатитися за товар або послугу, єдиний варіант експлуатації — обміняти на дійсні номінали в одному з підрозділів НБУ чи уповноваженому банку. Це можливо зробити під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення.

Вилучені з обігу українські копійки. Фото: Монети-ягідки

Який номінал скоро зникне з обігу

Регулятор попередив українців про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Процес розпочнеться орієнтовно з 1 жовтня 2025 року: карбування та підкріплення готівкового обігу більше не здійснюватимуть, банки не видаватимуть клієнтам такі металеві гроші.

Водночас наші громадяни якийсь час зможуть використовувати копійки в розрахунках. Їх прийматимуть фінансові установи і бізнес без жодних обмежень, поки НБУ не ухвалить рішення про скасування статусу платіжного засобу. Коли саме це станеться, достеменно невідомо.

Зауважимо, українці мають альтернативний варіант застосування монет, які вийшли з ужитку. Деякі старі рідкісні екземпляри сильно цікавлять нумізматів. Знайшовши у скарбничці або гаманці цінний металевий виріб, варто продати його колекціонерам для додаткового заробітку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ довгий час не друкує купюри номіналом 100 та 200 гривень. Це пов’язано з накопиченням великих запасів минулими роками. Готівковий обіг не потребує додаткового підкріплення новими банкнотами у 2025 році.

Також ми писали, що українці можуть розбагатіти на старих монетах. Зокрема 10 копійок 1992 року (штамп 2.21ВАк) коштують у середньому 10 000-18 000 грн, а номінал 25 копійок 1992 року (різновид 3Гам) колекціонери купують за 20 000 грн.