НБУ перестав друкувати деякі купюри гривні — які номінали не випускає і чому

Національний банк України тривалий час не друкує деякі купюри національної валюти. Йдеться про номінал 100 та 200 гривень. Постає питання, чому регулятор не підкріплює готівковий обіг новими грошовими одиницями.

Про це йдеться в матеріалі "Економічної правди".

Чому НБУ не друкує готівку

Згідно з відповіддю Центробанку на журналістський запит, купюри номіналом 100 гривень припинили випускати у світ з початку 2024 року. А номінал 200 гривень не друкували від початку 2023-го. Плюс різко зменшився обсяг нових 100-гривневих банкнот: у 2022-2023 роках з’явилося лише по 25 млн штук.

Причина призупинення випуску — накопичення великих запасів готівки. Наразі обіг підкріплюється купюрами з останніх партій, а якщо виникне дефіцит грошових одиниць, регулятор відновить друк. Тобто повністю від номіналів 100 та 200 гривень НБУ не відмовився.

"Недостатня кількість номіналів в обігу може створювати ускладнення під час розрахунків, а надмірна кількість — незручності для операторів готівкового ринку та ймовірні додаткові витрати на забезпечення готівкового обігу", — констатували в НБУ.

У 2025 році Нацбанк вже випустив:

купюр по 500 гривень — 200 млн штук;

купюр по 1000 гривень — 172,8 млн штук;

монет по 5 гривень — 60 млн штук;

монет по 10 гривень — 56,98 млн штук.

Розширювати чи звужувати номінальний ряд українських банкнот/монет НБУ наразі не планує. Підстав для перегляду політики готівкових розрахунків також немає.

Нові купюри гривні

Раніше ми розповідали, що Національний банк випустив в обіг із 21 серпня 2025 року модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. Дизайн майже не змінився, лише у правій верхній частині на зворотному боці грошей з’явився напис "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

"Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку", — уточнили в регуляторі.

Такою готівкою вже почали підкріплювати фінансові установи по всій Україні та СІТ-компанії для видачі громадянам. Нею можна розраховуватися за товари/послуги, поповнювати рахунки, обмінювати на іноземну валюту як звичайний платіжний засіб.

Наступними роками НБУ планує модифікувати купюри 100 та 200 гривень. Патріотичне гасло вже розташували на новеньких банкнотах номіналами 50, 500 і 1000 гривень.

