НБУ перестал печатать некоторые купюры гривны — какие номиналы не выпускает и почему

Национальный банк Украины длительное время не печатает некоторые купюры национальной валюты. Речь идет о номинале 100 и 200 гривен. Возникает вопрос, почему регулятор не подкрепляет наличный оборот новыми денежными единицами.

Об этом говорится в материале "Экономической правды".

Почему НБУ не печатает наличные деньги

Согласно ответу центробанка на журналистский запрос, купюры номиналом 100 гривен прекратили выпускать в свет с начала 2024 года. А номинал 200 гривен не печатали с начала 2023-го. Плюс резко уменьшился объем новых 100-гривневых банкнот: в 2022-2023 годах появилось лишь по 25 млн штук.

Причина приостановления выпуска — накопление больших запасов наличности. Сейчас оборот подкрепляется купюрами из последних партий, а если возникнет дефицит денежных единиц, регулятор возобновит печать. То есть полностью от номиналов 100 и 200 гривен НБУ не отказался.

"Недостаточное количество номиналов в обращении может создавать осложнения при расчетах, а чрезмерное количество — неудобства для операторов наличного рынка и вероятные дополнительные расходы на обеспечение наличного обращения", — констатировали в НБУ.

В 2025 году Нацбанк уже выпустил:

купюр по 500 гривен — 200 млн штук;

купюр по 1000 гривен — 172,8 млн штук;

монет по 5 гривен — 60 млн штук;

монет по 10 гривен — 56,98 млн штук.

Расширять или сужать номинальный ряд украинских банкнот/монет НБУ пока не планирует. Оснований для пересмотра политики наличных расчетов тоже нет.

Новые купюры гривны

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк выпустил в обращение с 21 августа 2025 года модифицированные банкноты номиналом 20 гривен. Дизайн почти не изменился, только в правой верхней части на обратной стороне денег появилась надпись "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

"Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка", — уточнили в регуляторе.

Такой наличностью уже начали подкреплять финансовые учреждения по всей Украине и СИТ-компании для выдачи гражданам. Ею можно рассчитываться за товары/услуги, пополнять счета, обменивать на иностранную валюту как обычное платежное средство.

В последующие годы НБУ планирует модифицировать купюры 100 и 200 гривен. Патриотический лозунг уже расположили на новеньких банкнотах номиналами 50, 500 и 1000 гривен.

