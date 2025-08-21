В обіг випустили нові гривні — НБУ показав гроші з модифікованим дизайном

Купюра номіналом 20 гривень. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України оновив деякі гривні. З 21 серпня 2025 року в обіг потраплять модифіковані банкноти номіналом 20 гривень (у межах планового випуску).

Деталі повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Які гроші з’являться в Україні

Нашим громадянам почнуть видавати купюри із патріотичним гаслом: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", розташованим у правій верхній частині на зворотному боці паперових грошей. Такими банкнотами НБУ підкріплюватиме фінустанови і СІТ-компанії для подальшої видачі клієнтам. Ними можна буде замінити зношені, пошкоджені та вилучені з обігу купюри.

"Всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку", — уточнили в регуляторі.

І додали, з українцям не потрібно спеціально займатися обміном грошей із метою одержання саме модифікованої готівки. Обидва варіанти номіналу 20 гривень є законними платіжними засобами, їх зобов’язані приймати всі фізичні/юридичні особи для здійснення будь-яких платежів чи розрахункових операцій.

Купюра номіналом 20 гривень із гаслом. Фото: НБУ

Які купюри гривні вже модифікували

Все почалося з випуску банкнот із гаслом до 33-ї річниці незалежності України. Станом на серпень 2025 року в обігу перебувають такі номінали національної валюти з оновленим дизайном:

з 8 серпня 2024 року — 500 та 1000 гривень;

з 23 серпня 2024 року — 50 гривень;

з 21 серпня 2025 року — 20 гривень.

Протягом наступних років регулятор запланував випустити модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень. Вони відрізнятимуться від "оригіналів" лише наявністю патріотичного гасла. Наприклад, на нових купюрах 20 гривень залишився портрет Івана Франка і зображення Львівського оперного театру, тож відмінність мінімальна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році українці стали витрачати більше під час безготівкових розрахунків. Середні суми операцій зросли: у торговельній мережі — до 342 грн, під час інтернет-покупок — до 589 грн. Це свідчить про поступовий відхід від готівкових платежів.

Також ми писали, що долари старого зразка приречені в Україні на відмову в обміні. Фінансові установи часто не погоджуються приймати від клієнтів банкноти давніх років емісії або встановлюють додаткову комісію/подвійний курс.