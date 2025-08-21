Видео
Главная Экономика Украинцы получат новые купюры гривны — что выпустил Нацбанк

Украинцы получат новые купюры гривны — что выпустил Нацбанк

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 11:10
В обращение выпустили новые гривны — НБУ показал деньги с модифицированным дизайном
Купюра номиналом 20 гривен. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины обновил некоторые гривны. С 21 августа 2025 года в обращение попадут модифицированные банкноты номиналом 20 гривен (в рамках планового выпуска).

Детали сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Какие деньги появятся в Украине

Нашим гражданам начнут выдавать купюры с патриотическим лозунгом: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", расположенным в правой верхней части на обратной стороне бумажных денег. Такими банкнотами НБУ будет подкреплять финучреждения и СИТ-компании для дальнейшей выдачи клиентам. Ими можно будет заменить изношенные, поврежденные и изъятые из обращения купюры.

"Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналами 20 гривен образца 2018 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка", — уточнили в регуляторе.

И добавили, что украинцам не нужно специально заниматься обменом денег с целью получения именно модифицированной наличности. Оба варианта номинала 20 гривен являются законными платежными средствами, их обязаны принимать все физические/юридические лица для осуществления любых платежей или расчетных операций.

Украинцы получат новые купюры гривны — что выпустил Нацбанк - фото 1
Купюра номиналом 20 гривен с лозунгом. Фото: НБУ

Какие купюры гривны уже модифицировали

Все началось с выпуска банкнот с лозунгом к 33-й годовщине независимости Украины. По состоянию на август 2025 года в обращении находятся такие номиналы национальной валюты с обновленным дизайном:

  • с 8 августа 2024 года — 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года — 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года — 20 гривен.

В течение следующих лет регулятор запланировал выпустить модифицированные банкноты номиналами 100 и 200 гривен. Они будут отличаться от "оригиналов" только наличием патриотического лозунга. Например, на новых купюрах 20 гривен остался портрет Ивана Франко и изображение Львовского оперного театра, поэтому отличие минимальное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году украинцы стали тратить больше во время безналичных расчетов. Средние суммы операций выросли: в торговой сети — до 342 грн, во время интернет-покупок — до 589 грн. Это свидетельствует о постепенном отходе от наличных платежей.

Также мы писали, что доллары старого образца обречены в Украине на отказ в обмене. Финансовые учреждения часто не соглашаются принимать от клиентов банкноты давних годов эмиссии или устанавливают дополнительную комиссию/двойной курс.

НБУ деньги наличка банкнота купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
