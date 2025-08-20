Відео
Відмова від готівки — в НБУ назвали популярні карткові операції

Відмова від готівки — в НБУ назвали популярні карткові операції

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 15:15
Українці відмовляються від готівки — як найчастіше використовують картки
Банківська картка в руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці все частіше використовують безготівкові розрахунки, здійснюючи перекази і розплачуючись за товари/послуги коштами на банківських картках. Також за результатами першого півріччя 2025 року збільшилися середні суми різних видів операцій.

Про це відзвітували в Національному банку.

Читайте також:

Як найчастіше використовують картки

Згідно зі статистикою використання платіжних карток, емітованих банками України, загальна кількість операцій за січень-липень 2025 року становила 4 379,5 млн шт. (включно з розрахунками за кордоном).

Сума безготівкових операцій досягла 2 218,4 млрд гривень. Це на 12,6% та 11,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Також вдалося дізнатися, з якими цілями українці використовували платіжні картки.

Найбільше транзакцій припало на розрахунки в торговельній/сервісній мережах — 73,9% та 49,9% відповідно. Карткові перекази охопили всього 7,6% за кількістю і 27,4% за сумою. Частка оплати товарів/послуг в інтернеті становила 16,1% за сумою і 13,8% за кількістю.

Середні суми операцій виросли

Протягом першого півріччя 2024 року середня сума однієї операції в торговельній та сервісній мережах становила 321 грн. А вже цьогоріч показник збільшився. Загалом у січні-липні 2025-го зафіксували такі середні витрати користувачів:

  • оплата товарів/послуг в інтернеті — 589 грн (на противагу 543 грн минулого року);
  • переказ із картки на картку — 1 835 грн (1 936 грн);
  • витрати в торговельній/сервісній мережах — 342 грн (321 грн).

За підрахунками Національного банку, кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла до 140,2 млн штук. У січні цього року їх було на 6% менше. Зате чисельність активних карток, з яких регулярно здійснювали видаткові транзакції, майже не змінилася.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Національному банку відбулися кадрові зміни. На засіданні Правління першим заступником Голови НБУ призначили Сергія Ніколайчука. Його попередником була Катерина Рожкова, яка звільнилася з огляду на завершився строку повноважень.

Також ми писали, що деякі перекази на картку не оподатковуються в Україні. В перелік входять донати волонтерам, повернення боргу, перекази між близькими родичами, пенсійні виплати, аліменти, стипендії, фінансова допомога, компенсації тощо.

НБУ гроші грошові перекази банківські карти фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
