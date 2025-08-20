Украинцы отказываются от наличных — как чаще всего используют карты

Банковская карта в руке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы все чаще используют безналичные расчеты, осуществляя переводы и расплачиваясь за товары/услуги деньгами на банковских карточках. Также по результатам первого полугодия 2025 года увеличились средние суммы различных видов операций.

Об этом отчитались в Национальном банке.

Как чаще всего используют карты

Согласно статистике использования платежных карт, эмитированных банками Украины, общее количество операций за январь-июль 2025 года составило 4 379,5 млн шт. (включая расчеты за рубежом).

Сумма безналичных операций достигла 2 218,4 млрд гривен. Это на 12,6% и 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также удалось узнать, с какими целями украинцы использовали платежные карты.

Больше всего транзакций пришлось на расчеты в торговой/сервисной сетях — 73,9% и 49,9% соответственно. Карточные переводы охватили всего 7,6% по количеству и 27,4% по сумме. Доля оплаты товаров/услуг в интернете составила 16,1% по сумме и 13,8% по количеству.

Средние суммы операций выросли

В течение первого полугодия 2024 года средняя сумма одной операции в торговой и сервисной сетях составляла 321 грн. Уже в этом году показатель увеличился. Всего в январе-июле 2025-го зафиксировали такие средние расходы пользователей:

оплата товаров/услуг в интернете — 589 грн (в противовес 543 грн в прошлом году);

перевод с карты на карту — 1 835 грн (1 936 грн);

расходы в торговой/сервисной сетях — 342 грн (321 грн).

По подсчетам Национального банка, количество эмитированных платежных карт в Украине выросло до 140,2 млн штук. В январе этого года их было на 6% меньше. Зато численность активных карт, с которых регулярно осуществляли расходные транзакции, почти не изменилась.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Национальном банке произошли кадровые изменения. На заседании Правления первым заместителем Председателя НБУ назначили Сергея Николайчука. Его предшественником была Екатерина Рожкова, которая уволилась ввиду завершившегося срока полномочий.

Также мы писали, что некоторые переводы на карту не облагаются налогом в Украине. В перечень входят донаты волонтерам, возврат долга, переводы между близкими родственниками, пенсионные выплаты, алименты, стипендии, финансовая помощь, компенсации и др.