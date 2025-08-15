В НБУ змінився перший заступник Голови — хто такий Ніколайчук і що сталося з Рожковою

Ніколайчук замінить Рожкову — яка перестановка відбулася в НБУ
На засіданні Національного банку України, яке відбулося 15 серпня 2025 року, Сергія Ніколайчука призначили першим заступником Голови НБУ. До цього посаду займала Катерина Рожкова, в якої завершився строк повноважень.
Деталі повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.
Хто такий Сергій Ніколайчук
Його кандидатуру на посаду подав безпосередньо очільник регулятора Андрій Пишний. На новому робочому місці Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність" і тимчасово — "Монетарна стабільність".
"Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. І те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, — беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди", — зазначив Андрій Пишний.
Він привітав колегу з призначенням і подякував його попередниці — Катерині Рожковій — за багаторічну роботу. Зауважимо, раніше Ніколайчук працював у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також був головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.
Що відомо про Катерину Рожкову
З повідомлення регулятора зрозуміло, що Рожкова припинила виконання повноважень першого заступника Голови НБУ з огляду на закінчення строку повноважень і звільнення з посади. Вона майже 10 років перебувала у складі Правління Національного банку (з січня 2016-го) і встигла взяти участь у багатьох проєктах, зокрема:
- в оздоровленні банківської системи 2015-2017 років;
- в націоналізації ПриватБанку та Sense Bank;
- у трансформації небанківського фінансового сектору;
- у контрзаходах регулятора на початку пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення Росії;
- у стратегічних проєктах з імплементації норм ЄС тощо.
"Поки немає конкретних планів. Я вирішила спочатку зачинити ці двері, а потім думати, як відчиняти інші. Завершу роботу в НБУ, напишу резюме, працюватиму з хедхантерами. На пенсію мені ще рано", — прокоментувала своє звільнення Рожкова в інтерв’ю Forbes.
Далі НБУ шукатиме кандидатів на вакантну посаду заступника Голови. Адже Правління Нацбанку, окрім очільника і його першого заступника, включає ще п’ятьох членів.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, у 2025 році НБУ почав вилучати з обігу старі купюри номіналом 50 і 200 гривень зразка 2003-2007 років, замінюючи їх сучасними банкнотами після 2014-го. Обмін відбуватиметься поступово під час звичних розрахунків.
Також ми писали, що заступник голови Національного банку Олексій Шабан детально розповів про запуск в Україні системи відкритого банкінгу. Він пояснив, як працюватиме технологія та які нововведення вона принесе клієнтам фінустанов.
