В НБУ змінився перший заступник Голови — хто такий Ніколайчук і що сталося з Рожковою

Сергій Ніколайчук. Фото: НБУ/Flickr

На засіданні Національного банку України, яке відбулося 15 серпня 2025 року, Сергія Ніколайчука призначили першим заступником Голови НБУ. До цього посаду займала Катерина Рожкова, в якої завершився строк повноважень.

Деталі повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Хто такий Сергій Ніколайчук

Його кандидатуру на посаду подав безпосередньо очільник регулятора Андрій Пишний. На новому робочому місці Ніколайчук здійснюватиме керівництво вертикаллю підпорядкування "Фінансова стабільність" і тимчасово — "Монетарна стабільність".

"Правління Національного банку вирішує надскладні завдання в безпрецедентних умовах. І те, що фінансова система працює як годинник під час повномасштабної війни, — беззаперечний результат щоденної кропіткої роботи всієї нашої команди", — зазначив Андрій Пишний.

Він привітав колегу з призначенням і подякував його попередниці — Катерині Рожковій — за багаторічну роботу. Зауважимо, раніше Ніколайчук працював у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а також був головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Що відомо про Катерину Рожкову

З повідомлення регулятора зрозуміло, що Рожкова припинила виконання повноважень першого заступника Голови НБУ з огляду на закінчення строку повноважень і звільнення з посади. Вона майже 10 років перебувала у складі Правління Національного банку (з січня 2016-го) і встигла взяти участь у багатьох проєктах, зокрема:

в оздоровленні банківської системи 2015-2017 років;

в націоналізації ПриватБанку та Sense Bank;

у трансформації небанківського фінансового сектору;

у контрзаходах регулятора на початку пандемії коронавірусу та повномасштабного вторгнення Росії;

у стратегічних проєктах з імплементації норм ЄС тощо.

"Поки немає конкретних планів. Я вирішила спочатку зачинити ці двері, а потім думати, як відчиняти інші. Завершу роботу в НБУ, напишу резюме, працюватиму з хедхантерами. На пенсію мені ще рано", — прокоментувала своє звільнення Рожкова в інтерв’ю Forbes.

Далі НБУ шукатиме кандидатів на вакантну посаду заступника Голови. Адже Правління Нацбанку, окрім очільника і його першого заступника, включає ще п’ятьох членів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році НБУ почав вилучати з обігу старі купюри номіналом 50 і 200 гривень зразка 2003-2007 років, замінюючи їх сучасними банкнотами після 2014-го. Обмін відбуватиметься поступово під час звичних розрахунків.

Також ми писали, що заступник голови Національного банку Олексій Шабан детально розповів про запуск в Україні системи відкритого банкінгу. Він пояснив, як працюватиме технологія та які нововведення вона принесе клієнтам фінустанов.