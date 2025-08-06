НБУ пом’якшив валютні обмеження — що змінилося для українців з 6 серпня

Будівля Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України ухвалив рішення пом’якшити деякі валютні обмеження. Зміни торкнулися дивідендів, переказів іноземної валюти за кордон, підтримки вітчизняної ювелірної галузі, регулювання зовнішніх позик тощо.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

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Що зміниться для бізнесу і громадян

Загалом передбачено шість нововведень, які торкнуться звичайних громадян і представників бізнесу. Більшість змін набули чинності 6 серпня 2025 року, окрім дозволу на повернення помилково відправленої іноземної валюти з-за кордону. Ця норма почне діяти із 7 серпня.

Репатріація дивідендів за 2023 рік. Підприємства зможуть переказувати кошти за кордон у межах загального ліміту — 1 млн євро в еквіваленті на місяць. До 6 серпня діяло обмеження на відправлення дивідендів лише за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2024 року. Такий крок підвищить довіри іноземних інвесторів до України, переконані в Нацбанку. Розширення можливостей для хеджування валютних ризиків. Клієнти банків зможуть продавати іноземну валюту за гривню на умовах "форвард" без постачання базового активу. Перекази іноземної валюти за кордон. Бізнес і фізичні особи отримають змогу повертати помилково переказані кошти, зараховані на рахунки клієнтів. А резиденти — морські агенти будуть відправляти суми за кордон для повернення невикористаних коштів, отриманих від судновласників-нерезидентів або інших довірителів. Підтримка української ювелірної галузі. НБУ дозволив юрособам і ФОП, що продають ювелірні вироби, купувати банківські метали за безготівкові гривні за дотримання певних умов. Наприклад, обсяг купівлі металів за один місяць не може перевищувати 1/12 річного обсягу роздрібно реалізованих прикрас за 2021 рік. Регулювання зовнішніх позик. "Зміни стосуються кредитів, наданих пулом іноземних кредиторів, до якого входить МФО. Підприємства зможуть обслуговувати і погашати такі кредити на користь інших учасників пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A", — констатували в НБУ. Стимулююча валютна лібералізація. Регулятор розширив перелік операцій, які юрособи-резиденти здійснюють понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту (репатріація дивідендів). Також передбачені окремі стимули для бізнесу, який підтримує ЗСУ.

В Національному банку переконані: нові валютні обмеження сприятимуть залученню іноземних інвестицій, виконанню боргових зобов’язань, підвищенню довіри до України з боку нерезидентів, підтриманню внутрішнього виробництва і детінізації, зниженню тисну на валютний ринок тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні запустили відкритий банкінг. Заступник голови НБУ Олексій Шабан запевнив громадян, що конфіденційна інформація не розкриватиметься без їх згоди. Натомість клієнти фінустанов отримають чимало корисного.

Також ми писали, чого очікувати від курсу долара в серпні 2025 року. Вартість американської валюти може перетнути психологічний рубіж і зафіксуватися вище 42 грн/дол. Це станеться за умови послаблення євро у валютній парі.