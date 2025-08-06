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Главная Экономика Нововведения от НБУ — что изменилось для украинцев с 6 августа

Нововведения от НБУ — что изменилось для украинцев с 6 августа

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:06
НБУ смягчил валютные ограничения — что изменилось для украинцев с 6 августа
Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины принял решение смягчить некоторые валютные ограничения. Изменения коснулись дивидендов, переводов иностранной валюты за границу, поддержки отечественной ювелирной отрасли, регулирования внешних займов и др.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Что изменится для бизнеса и граждан

Всего предусмотрено шесть нововведений, которые коснутся обычных граждан и представителей бизнеса. Большинство изменений вступили в силу 6 августа 2025 года, кроме разрешения на возврат ошибочно отправленной иностранной валюты из-за границы. Эта норма начнет действовать с 7 августа.

  1. Репатриация дивидендов за 2023 год. Предприятия смогут переводить средства за границу в пределах общего лимита — 1 млн евро в эквиваленте в месяц. До 6 августа действовало ограничение на отправку дивидендов только за период деятельности, что началась с 1 января 2024 года. Такой шаг повысит доверия иностранных инвесторов к Украине, убеждены в Нацбанке.
  2. Расширение возможностей для хеджирования валютных рисков. Клиенты банков смогут продавать иностранную валюту за гривну на условиях "форвард" без поставки базового актива.
  3. Переводы иностранной валюты за границу. Бизнес и физические лица получат возможность возвращать ошибочно переведенные деньги, зачисленные на счета клиентов. А резиденты — морские агенты будут отправлять суммы за границу для возврата неиспользованных средств, полученных от судовладельцев-нерезидентов или других доверителей.
  4. Поддержка украинской ювелирной отрасли. НБУ разрешил юрлицам и ФЛП, продающим ювелирные изделия, покупать банковские металлы за безналичные гривны при соблюдении определенных условий. Например, объем покупки металлов за один месяц не может превышать 1/12 годового объема рознично реализованных украшений за 2021 год.
  5. Регулирование внешних займов. "Изменения касаются кредитов, предоставленных пулом иностранных кредиторов, в который входит МФО. Предприятия смогут обслуживать и погашать такие кредиты в пользу других участников пула, если они являются первоклассными иностранными банками с рейтингом не ниже "A", — констатировали в НБУ.
  6. Стимулирующая валютная либерализация. Регулятор расширил перечень операций, которые юрлица-резиденты осуществляют сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита (репатриация дивидендов). Также предусмотрены отдельные стимулы для бизнеса, который поддерживает ВСУ.

В Национальном банке убеждены: новые валютные ограничения будут способствовать привлечению иностранных инвестиций, выполнению долговых обязательств, повышению доверия к Украине со стороны нерезидентов, поддержанию внутреннего производства и детенизации, снижению давления на валютный рынок.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 августа в Украине запустили открытый банкинг. Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан заверил граждан, что конфиденциальная информация не будет раскрываться без их согласия. Зато клиенты финучреждений получат немало полезного.

Также мы писали, чего ожидать от курса доллара в августе 2025 года. Стоимость американской валюты может пересечь психологический рубеж и зафиксироваться выше 42 грн/долл. Это произойдет при условии ослабления евро в валютной паре.

НБУ денежные переводы бизнес валюта ювелиры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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