Відкритий банкінг з 1 серпня — в НБУ пояснили, що отримають українці після запуску

Банківська картка і телефон. Фото: Freepik

З 1 серпня 2025 року в Україні запустили так званий "відкритий банкінг", який передбачає безпечний обмін даними користувачів між надавачами платіжних послуг. Не всі громадяни розуміють, як працює система, що буде з їх персональними даними та яку користь принесе нововведення для повсякденного життя.

На ці питання відповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан в інтерв’ю "Економічній правді" на YouTube.

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Open Banking простими словами

Концепція з’явилася відносно нещодавно, але нею вже користуються мільйони європейців. Вони можуть ділитися персональною інформацією з постачальниками фінансових сервісів, а натомість отримують змогу керувати власним бюджетом з одного мобільного застосунку, який об’єднує всі наявні рахунки в різних банках.

"Open Banking — це безпечний і структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг (банками, юридичними особами, новими гравцями ринку), які з'являться через спеціалізовані інтерфейси. Все працює тільки за згодою користувача — власника рахунку", — розповів Олексій Шабан.

Якщо дуже спрощено пояснити практичне застосування технології, то українці зможуть переглядати баланси на різних картках та ініціювати платіжні операції з одного мобільного інструменту. Не доведеться відкривати застосунки всіх банків, аби дізнатися, скільки грошей залишилося на рахунку.

Нові можливості з відкритим банкінгом

Поява на ринку нових інструментів, які об’єднають конфіденційні відомості про фінанси користувачів в одному місці, дозволить забезпечити наших громадян корисними можливостями, серед яких:

керування всіма коштами без потреби встановлення кількох банківських додатків;

перегляд балансу на рахунках і здійснення платіжних операцій;

спрощення роботи бухгалтерів, особливо тих, які надають послуги аутсорсингу;

зручність для юридичних осіб і ФОПів, які тримають кошти в різних банках.

Важливо розуміти, що вказані можливості з’являться не одразу. З 1 серпня тільки вступить в дію норма закону "Про платіжні послуги", яка зобов’язує банки і небанківські установи відкрити свої API, щоб треті сторони могли підключатися до них і надавати нефінансові платіжні послуги. Паралельно НБУ проводитиме процедуру авторизації компаній, а це складний і доволі довгий процес.

Як відбуватиметься обмін даними

За словами заступника голови НБУ, обмін персональними даними буде здійснюватися по захищеним, зашифрованим каналам. Про розкриття банківської таємниці не йдеться, оскільки користувач самостійно надаватиме згоду на поширення відомостей.

"Буде посилена автентифікація. Коли людина погодиться на відкриття інформації чи ініціювання платежу, то банк, в якому відкритий рахунок, повинен переконатися, що саме клієнт це робить. Будуть мінімум два фактори: або Face ID, або окремим каналом прийде SMS тощо", — констатував Олексій Шабан.

Долучитися до відкритого банкінгу зможуть лише учасники ринку, які ввійшли в Реєстр платіжної інфраструктури, підпорядкований НБУ. Це загальнодоступна база даних, що міститиме список компаній і банків із дозволом на надання таких послуг. Додатковим механізмом захисту буде наявність сертифікату Open Banking, що мінімізує ризики махінацій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, після запуску відкритого банкінгу персональним даним українців нічого не загрожуватиме. Користувачі на власний розсуд вирішуватимуть, чи давати фінансовим установам і стороннім компаніям доступ до своїх рахунків у банках.

Також ми писали, які нововведення чекають українців у серпні 2025 року, окрім запуску відкритого банкінгу. По-перше, для ФОПів повернуть повні розміри штрафів за порушення правил використання РРО. По-друге, надавачів соціальних послуг звільнять від ПДВ.