Открытый банкинг с 1 августа — в НБУ объяснили, что получат украинцы после запуска

Банковская карточка и телефон. Фото: Freepik

С 1 августа 2025 года в Украине запустили так называемый "открытый банкинг", который предусматривает безопасный обмен данными пользователей между поставщиками платежных услуг. Не все граждане понимают, как работает система, что будет с их персональными данными и какую пользу принесет нововведение для повседневной жизни.

На эти вопросы ответил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан в интервью "Экономической правде" на YouTube.

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Open Banking простыми словами

Концепция появилась относительно недавно, но ею уже пользуются миллионы европейцев. Они могут делиться персональной информацией с поставщиками финансовых сервисов, а взамен получают возможность управлять собственным бюджетом с одного мобильного приложения, которое объединяет все имеющиеся счета в разных банках.

"Open Banking — это безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг (банками, юридическими лицами, новыми игроками рынка), которые появятся через специализированные интерфейсы. Все работает только с согласия пользователя — владельца счета", — рассказал Алексей Шабан.

Если очень упрощенно объяснить практическое применение технологии, то украинцы смогут просматривать балансы на разных картах и инициировать платежные операции с одного мобильного инструмента. Не придется открывать приложения всех банков, чтобы узнать, сколько денег осталось на счету.

Новые возможности с открытым банкингом

Появление на рынке новых инструментов, которые объединят конфиденциальные сведения о финансах пользователей в одном месте, позволит обеспечить наших граждан полезными возможностями, среди которых:

управление всеми средствами без необходимости установки нескольких банковских приложений;

просмотр баланса на счетах и осуществление платежных операций;

упрощение работы бухгалтеров, особенно тех, которые предоставляют услуги аутсорсинга;

удобство для юридических лиц и ФЛП, держащих деньги в разных банках.

Важно понимать, что указанные возможности появятся не сразу. С 1 августа только вступит в силу норма закона "О платежных услугах", которая обязывает банки и небанковские учреждения открыть свои API, дабы третьи стороны могли подключаться к ним и предоставлять нефинансовые платежные услуги. Параллельно НБУ будет проводить процедуру авторизации компаний, а это сложный и довольно долгий процесс.

Как будет происходить обмен данными

По словам заместителя главы НБУ, обмен персональными данными будет осуществляться по защищенным, зашифрованным каналам. О раскрытии банковской тайны речь не идет, поскольку пользователь самостоятельно даст согласие на распространение сведений.

"Будет усиленная аутентификация. Когда человек согласится на открытие информации или инициирование платежа, то банк, в котором открыт счет, должен убедиться, что именно клиент это делает. Будут минимум два фактора: или Face ID, или отдельным каналом придет SMS и т.д.", — констатировал Алексей Шабан.

Приобщиться к открытому банкингу смогут только участники рынка, вошедшие в Реестр платежной инфраструктуры, подчиненный НБУ. Это общедоступная база данных, содержащая список компаний и банков с разрешением на предоставление таких услуг. Дополнительным механизмом защиты будет наличие сертификата Open Banking, что минимизирует риски махинаций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, после запуска открытого банкинга персональным данным украинцев ничего не будет угрожать. Пользователи по собственному усмотрению смогут решать, давать ли финансовым учреждениям и сторонним компаниям доступ ко своим счетам в банках.

Также мы писали, какие нововведения ждут украинцев в августе 2025 года, кроме запуска открытого банкинга. Во-первых, для ФЛП вернут полные размеры штрафов за нарушение правил использования РРО. Во-вторых, поставщиков социальных услуг освободят от НДС.