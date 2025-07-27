Головні нововведення серпня 2025 — до яких вагомих змін готуватися українцям

Сім'я за столом. Фото: Unsplash

Українців чекає кілька важливих нововведень у серпні 2025 року. Зміни торкнуться грошових переказів, штрафів за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) і сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких нововведень готуватися українцям з 1 серпня 2025 року.

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Штрафи для підприємців

Чимало суб’єктів господарювання повинні використовувати РРО, наприклад, якщо вони приймають оплату за товари/послуги. Винятки існують, але їх небагато. Таких підприємців притягують до відповідальності за порушення вимог закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Згідно зі статтею 3, ФОПів чекає покарання за:

відсутність реєстрації РРО/ПРРО;

вибіркове проведення розрахунків;

умисне зменшення суми операції;

невидачу фіскальних чеків (паперових або електронних);

видання чеків неправильної форми, без принаймні одного обов’язкового реквізиту;

допущення помилки в кодуванні підакцизних товарів (алкоголю, тютюну, пального).

До 1 серпня 2025 року діятиме перехідний період зі зменшеними розмірами штрафних санкцій за порушення правил застосування РРО/ПРРО. Але з третього місяця літа пом’якшення втратять чинність.

"У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов", — зазначили в Державній податковій службі.

ФОПи-порушники платитимуть 100% вартості товарів у разі першого притягнення до відповідальності, 150% вартості — за кожне наступне зафіксоване неправомірне діяння. В ДПС закликали українців зареєструвати РРО/ПРРО, правильно вказувати суму розрахунку і видавати покупцям чеки за оновленою формою.

Концепція відкритого банкінгу

В законі України "Про платіжні послуги" є глава під назвою "Порядок отримання надавачами платіжних послуг доступу до рахунків користувачів (відкритий банкінг)". Її норми набудуть чинності в серпні 2025 року. Згідно з текстом документу, відбудеться запуск нової системи, яка значно спростить управління фінансами.

Власники банківських карток зможуть розплачуватися за товари і послуги будь-яким рахунком у разі нестачі коштів на конкретній картці. Не доведеться перекидати гроші між власними рахунками в різних банках або просити в борг, оскільки з’явиться єдина система, що об’єднуватиме кілька карток.

"На відміну від традиційного банківського обслуговування, відкритий банкінг покладається на технологічну мережу надавачів фінансових платіжних послуг, що дає змогу їм здійснювати ефективний обмін інформацією за попередньою згодою користувача", — уточнили в НБУ.

Фінустанови запровадять у своїх мобільних застосунках функцію "оплата з об’єднаного балансу". Клієнт на власний розсуд обиратиме, які рахунки підключити, а також зможе встановити ліміт і порядок списання коштів.

Звільнення від ПДВ

Міністерство соціальної політики на початку липня 2025 року ініціювало законодавчі зміни стосовно звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ). Верховна Рад вже підтримала ініціативу, яка запрацює з 1 серпня. Нововведення сприятиме:

зменшенню фінансового навантаження та бюрократії;

стимулюванню ринку соціальних послуг;

створенню конкурентних умов для залучення більшої кількості надавачів соцпослуг;

приведенню українського законодавства у відповідність до європейської практики.

Єдина умова — суб’єкти повинні бути включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. На думку ініціаторів нововведення, звільнення від ПДВ допоможе розвитку ринку і стане інструментом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для підприємців на спрощеній системі встановили річні ліміти доходу. Перевищення сум тягне за собою штрафні санкції. ФОПи будуть змушені заплатити 15% єдиного податку плюс їх автоматично переведуть на іншу групу чи загальну систему.

Також ми писали, що батькам загрожують штрафи за неналежне виховання дітей. Наприклад, ухилення від контролю за поведінкою неповнолітніх і доведення дітей до стану бродяжництва карається санкцією в розмірі від 1 700 до 5 100 грн.