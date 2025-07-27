Главные нововведения августа 2025 — к каким весомым изменениям готовиться украинцам

Семья за столом. Фото: Unsplash

Украинцев ждет несколько важных нововведений в августе 2025 года. Изменения коснутся денежных переводов, штрафов за нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО) и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким нововведениям готовиться украинцам с 1 августа 2025 года.

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Штрафы для предпринимателей

Многие субъекты хозяйствования должны использовать РРО, например, если они принимают оплату за товары/услуги. Исключения существуют, но их немного. Таких предпринимателей привлекают к ответственности за нарушение требований закона "О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Согласно статье 3, ФЛП ждет наказание за:

отсутствие регистрации РРО/ПРРО;

выборочное проведение расчетов;

умышленное уменьшение суммы операции;

невыдачу фискальных чеков (бумажных или электронных);

выдачу чеков неправильной формы, без обязательных реквизитов;

допущение ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголя, табака, горючего).

До 1 августа 2025 года действует переходный период с уменьшенными размерами штрафных санкций за нарушение правил применения РРО/ПРРО. Но с третьего месяца лета смягчения утратят силу.

"В 2023 году, после возобновления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям", — отметили в Государственной налоговой службе.

ФЛП-нарушители будут платить 100% стоимости товаров в случае первого привлечения к ответственности, 150% стоимости — за каждое следующее зафиксированное неправомерное деяние. В ГНС призвали украинцев зарегистрировать РРО/ПРРО, правильно указывать сумму расчета и выдавать покупателям чеки по обновленной форме.

Концепция открытого банкинга

В законе Украины "О платежных услугах" есть глава под названием "Порядок получения поставщиками платежных услуг доступа к счетам пользователей (открытый банкинг)". Ее нормы вступят в силу в августе 2025 года. Согласно тексту документа, произойдет запуск новой системы, которая значительно упростит управление финансами.

Владельцы банковских карт смогут расплачиваться за товары и услуги любым счетом в случае недостатка денег на конкретной карте. Не придется перекидывать деньги между собственными счетами в разных банках или просить в долг, поскольку появится единая система, объединяющая несколько карт.

"В отличие от традиционного банковского обслуживания, открытый банкинг полагается на технологическую сеть поставщиков финансовых платежных услуг, что позволяет им осуществлять эффективный обмен информацией по предварительному согласию пользователя", — уточнили в НБУ.

Финучреждения введут в своих мобильных приложениях функцию "оплата с объединенного баланса". Клиент по своему усмотрению будет выбирать, какие счета подключить, а также сможет установить лимит и порядок списания средств.

Освобождение от НДС

Министерство социальной политики в начале июля 2025 года инициировало законодательные изменения относительно освобождения поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Верховная Рада уже поддержала инициативу, которая заработает с 1 августа. Нововведение будет способствовать:

уменьшению финансовой нагрузки и бюрократии;

стимулированию рынка социальных услуг;

созданию конкурентных условий для привлечения большего количества поставщиков соцуслуг;

приведению украинского законодательства в соответствие с европейской практикой.

Единственное условие — субъекты должны быть включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. По мнению инициаторов нововведения, освобождение от НДС поможет развитию рынка и станет инструментом поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для предпринимателей на упрощенной системе установили годовые лимиты дохода. Превышение сумм влечет за собой штрафные санкции. ФЛП будут вынуждены заплатить 15% единого налога плюс их автоматически переведут на другую группу или общую систему.

Также мы писали, что родителям грозят штрафы за ненадлежащее воспитание детей. Например, уклонение от контроля за поведением несовершеннолетних и доведение детей до состояния бродяжничества карается санкцией в размере от 1 700 до 5 100 грн.