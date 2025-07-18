Доходи ФОП — скільки можна заробляти в рік і що загрожує за перевищення суми

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ФОПи повинні слідкувати за річною сумою доходу. Підприємці обмежені лімітами, перевищення яких загрожує неприємностями, зокрема зміною групи єдиного податку чи переходом на загальну систему.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

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Які річні ліміти ФОП у 2025 році

Суми відрізняються для кожної групи ЄП і розраховуються на основі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня. Навіть якщо протягом року "мінімалку" змінять, ліміти залишаться фіксованими до 31 грудня. Згідно зі статтею 291.4 ПКУ, у 2025 році дають такі обмеження на річні доходи фізичних осіб-підприємців:

1 група — 1 336 000 грн (167 мінімальних зарплат);

2 група — 6 672 000 грн (834 МЗП);

3 група — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Натомість загальна система оподаткування не передбачає жодних лімітів на прибуток. У разі виходу за встановлені межі доведеться стикнутися з проблемами. По-перше, контролюючий орган нарахує підвищені ставку ЄП, згідно зі статтею 293.4 Податкового кодексу:

"Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15 відсотків до суми перевищення річного обсягу доходу".

По-друге, передбачається примусова зміна системи оподаткування чи групи. Так, перебуваючи на 1-й групі ЄП, можна перевестися на 2-гу або 3-тю групу. Як альтернатива — обрати загальну систему замість спрощеної. Представникам 2-ї групи дозволено те саме, окрім переходу на 1-шу групу. А ФОПи 3-ї групи повинні обов’язково змінити систему оподаткування.

Які умови на загальній системі

Річного ліміту доходу немає, проте існують інші особливості ведення підприємницької діяльності. Ставка перебуває на рівні 23% від чистого оподатковуваного прибутку і включає 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Якщо річний оборот перевищує 1 млн гривень, доведеться здійснити ПДВ-реєстрацію.

"Загальна система оподаткування стає єдиним варіантом для ФОП з великими оборотами, але вимагає більш складного податкового планування. Хоча відсутність лімітів доходів дає свободу в масштабуванні бізнесу", — зауважив адвокат Богдан Янків у власному блозі.

Підприємцям рекомендують слідкувати за доходом упродовж року і здійснювати превентивні заходи в разі наближення до встановленого ПКУ ліміту. Зокрема, для уникнення 15% штрафу краще заздалегідь перевестися на іншу групу чи систему.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року повертаються повні розміри штрафів за порушення правил використання реєстратора розрахункових операцій. Замість 25% від вартості товарів ФОПи платитимуть 100% за перше порушення.

Також ми писали, що потрібно знати про грошові перекази між банківськими картками у цивільному шлюбі. Оскільки чоловік і жінка не одружилися офіційно, вони не можуть розраховувати на ставку 0%. Отже, повинні платити податки.