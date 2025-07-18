Доходы ФЛП — сколько можно зарабатывать в год и что грозит за превышение суммы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Находясь на упрощенной системе налогообложения, ФЛП должны следить за годовой суммой дохода. Предприниматели ограничены лимитами, превышение которых грозит неприятностями, в частности сменой группы единого налога или переходом на общую систему.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

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Какие годовые лимиты ФЛП в 2025 году

Суммы отличаются для каждой группы ЕН и рассчитываются на основе минимальной заработной платы, установленной на 1 января. Даже если в течение года "минималку" изменят, лимиты останутся фиксированными до 31 декабря. Согласно статье 291.4 НКУ, в 2025 году дают такие ограничения на годовые доходы физических лиц-предпринимателей:

1 группа — 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат);

2 группа — 6 672 000 грн (834 МЗП);

3 группа — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Зато общая система налогообложения не предусматривает никаких лимитов на прибыль. В случае выхода за установленные пределы придется столкнуться с проблемами. Во-первых, контролирующий орган начислит повышенную ставку ЕН, согласно статье 293.4 Налогового кодекса:

"Ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой-третьей группы (физические лица-предприниматели) в размере 15 процентов к сумме превышения годового объема дохода".

Во-вторых, предусматривается принудительная смена системы налогообложения или группы. Так, находясь на 1 группе ЕН, можно перевестись на 2 или 3 группу. Как альтернатива — выбрать общую систему вместо упрощенной. Представителям 2 группы разрешено то же самое, кроме перехода на 1 группу. А ФЛП 3 группы должны обязательно сменить систему налогообложения.

Какие условия на общей системе

Годового лимита дохода нет, однако существуют другие особенности ведения предпринимательской деятельности. Ставка находится на уровне 23% от чистой налогооблагаемой прибыли и включает 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Если годовой оборот превышает 1 млн гривен, придется осуществить НДС-регистрацию.

"Общая система налогообложения становится единственным вариантом для ФЛП с большими оборотами, но требует более сложного налогового планирования. Хотя отсутствие лимитов доходов дает свободу в масштабировании бизнеса", — отметил адвокат Богдан Янкив в собственном блоге.

Предпринимателям рекомендуют следить за доходом в течение года и осуществлять превентивные меры в случае приближения к установленному НКУ лимиту. В частности, во избежание 15% штрафа лучше заранее перевестись на другую группу или систему.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 августа 2025 года возвращаются полные размеры штрафов за нарушение правил использования регистратора расчетных операций. Вместо 25% от стоимости товаров ФЛП будут платить 100% за первое нарушение.

Также мы писали, что нужно знать о денежных переводах между банковскими картами в гражданском браке. Поскольку мужчина и женщина не поженились официально, они не могут рассчитывать на ставку 0%. Значит должны платить налоги.