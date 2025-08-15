В НБУ сменился первый заместитель Главы — кто такой Николайчук и что случилось с Рожковой

Сергей Николайчук. Фото: НБУ/Flickr

На заседании Национального банка Украины, которое состоялось 15 августа 2025 года, Сергея Николайчука назначили первым заместителем Главы НБУ. До этого должность занимала Екатерина Рожкова, у которой завершился срок полномочий.

Детали сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Кто такой Сергей Николайчук

Его кандидатуру на должность подал непосредственно глава регулятора Андрей Пышный. На новом рабочем месте Николайчук будет осуществлять руководство по вертикали подчинения "Финансовая стабильность" и временно — "Монетарная стабильность".

"Правление Национального банка решает сверхсложные задачи в беспрецедентных условиях. И то, что финансовая система работает как часы во время полномасштабной войны, — бесспорный результат каждодневной кропотливой работы всей нашей команды", — отметил Андрей Пышный.

Он поздравил коллегу с назначением и поблагодарил его предшественницу — Екатерину Рожкову — за многолетнюю работу. Напомним, ранее Николайчук работал в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также был председателем департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Что известно о Екатерине Рожковой

Из сообщения регулятора понятно, что Рожкова прекратила исполнение полномочий первого зампреда НБУ с учетом окончания срока полномочий и увольнения с должности. Она почти 10 лет находилась в составе Правления Национального банка (с января 2016-го) и успела принять участие во многих проектах, в частности:

в оздоровлении банковской системы 2015-2017 годов;

в национализации ПриватБанка и Sense Bank;

в трансформации небанковского финансового сектора;

в контрмерах регулятора в начале пандемии коронавируса и полномасштабного вторжения России;

в стратегических проектах по имплементации норм ЕС и т.д.

"Пока нет конкретных планов. Я решила сначала закрыть эту дверь, а потом думать, как открывать другую. Завершу работу в НБУ, напишу резюме, буду работать с хедхантерами. На пенсию мне еще рано", — прокомментировала свое увольнение Рожкова в интервью Forbes.

Далее НБУ будет искать кандидатов на вакантную должность заместителя председателя. Ведь Правление Нацбанка, кроме главы и его первого заместителя, включает еще пятерых членов.

