В Україні оновлюють гривні — які банкноти вилучатимуть з обігу

В Україні оновлюють гривні — які банкноти вилучатимуть з обігу

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:35
В українців вилучатимуть гроші — які купюри виводять з обігу
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Національний банк України починає поступово вилучати з обігу деякі старі банкноти, які випускали у 2003–2007 роках. Це рішення ухвалили для покращення якості готівки, яка використовується в країні.

Про те, які банкноти будуть вилучати в українців, пояснили в Національному банку України.

Читайте також:

Які купюри гривні невдовзі зникнуть з обігу

Замість старих купюр 50 і 200 гривень введуть сучасні банкноти з такими ж номіналами, які були випущені з 2014 року і пізніше. Заміна відбуватиметься поступово, головним чином під час звичайних покупок і платежів, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі гроші.

Коли старі банкноти потраплятимуть до банків, їх більше не повертатимуть в обіг. Їх вилучатимуть, передаватимуть Національному банку для підрахунку та утилізації.

Зараз у Нацбанку тривають роботи з модернізації готівки, щоб зробити її більш надійною. У рамках цього процесу старі банкноти замінюють на нові, які мають кращий захист від підробок. В результаті в обігу залишаться лише гроші нового покоління, що значно покращить якість і безпеку національної валюти.

Яких банкнот євро варто уникати українцям

Перші банкноти євро з'явилися ще у 2002 році й включали номінали від 5 до 500 євро. Зараз більшість старих банкнот замінили на нову серію "Європа", яка має кращий захист і довше служить.

Водночас банкноти номіналом 500 євро більше не друкують. Відмову від цього номіналу почали з 2013 року, а у 2019 році повністю оновили серію, випустивши купюри 100 і 200 євро.

Хоча ці 500-єврові купюри більше не випускають, вони зберігають свою вартість і їх можна обміняти у будь-якому національному банку країн Єврозони.

Причиною вилучення цього номіналу стало те, що його найбільше підробляли. Європейський центральний банк вирішив поступово виводити такі банкноти, щоб боротися з тероризмом, організованою злочинністю, корупцією, хабарництвом і ухиленням від податків.

Раніше ми писали, що не всі доларові банкноти українці зможуть обміняти. Важливо перевірити, чи відповідає готівка всім критеріям  перед тим, як приносити її в обмінний пункт. Це допоможе уникнути несподіваних труднощів.

Також ми розповідали, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) має намір оновити дизайн купюр номіналом 20 євро в найближчі роки. Один із запропонованих варіантів — розмістити на банкноті зображення всесвітньо відомої науковиці Марії Склодовської-Кюрі. 

НБУ гривня гроші банкнота купюра
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
