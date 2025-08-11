Видео
Главная Экономика В Украине обновляют гривны — какие банкноты изымают из обращения

В Украине обновляют гривны — какие банкноты изымают из обращения

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 16:35
У украинцев будут изымать деньги — какие купюры выводят из обращения
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины начинает постепенно изымать из обращения некоторые старые банкноты, которые выпускали в 2003-2007 годах. Это решение приняли для улучшения качества наличности, которая используется в стране.

О том, какие банкноты будут изымать у украинцев, объяснили в Национальном банке Украины.

Читайте также:

Какие купюры гривны вскоре исчезнут из обращения

Вместо старых купюр 50 и 200 гривен введут современные банкноты с такими же номиналами, которые были выпущены с 2014 года и позже. Замена будет происходить постепенно, главным образом во время обычных покупок и платежей, поэтому гражданам не нужно специально обменивать старые деньги.

Когда старые банкноты будут попадать в банки, их больше не будут возвращать в оборот. Их будут изымать, передавать Национальному банку для подсчета и утилизации.

Сейчас в Нацбанке продолжаются работы по модернизации налички, чтобы сделать ее более надежной. В рамках этого процесса старые банкноты заменяют на новые, которые имеют лучшую защиту от подделок. В результате в обращении останутся только деньги нового поколения, что значительно улучшит качество и безопасность национальной валюты.

Каких банкнот евро стоит избегать украинцам

Первые банкноты евро появились еще в 2002 году и включали номиналы от 5 до 500 евро. Сейчас большинство старых банкнот заменили на новую серию "Европа", которая имеет лучшую защиту и дольше служит.

В то же время банкноты номиналом 500 евро больше не печатают. Отказ от этого номинала начали с 2013 года, а в 2019 году полностью обновили серию, выпустив купюры 100 и 200 евро.

Хотя эти 500-евровые купюры больше не выпускают, они сохраняют свою стоимость и их можно обменять в любом национальном банке стран Еврозоны.

Причиной изъятия этого номинала стало то, что его больше всего подделывали. Европейский центральный банк решил постепенно выводить такие банкноты, чтобы бороться с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, взяточничеством и уклонением от налогов.

Ранее мы писали, что не все долларовые банкноты украинцы смогут обменять. Важно проверить, соответствует ли наличность всем критериям перед тем, как приносить ее в обменный пункт. Это поможет избежать неожиданных трудностей.

Также мы рассказывали, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен обновить дизайн купюр номиналом 20 евро в ближайшие годы. Один из предложенных вариантов — разместить на банкноте изображение всемирно известного ученого Марии Склодовской-Кюри.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
