Украинцам стоит избавиться от этих монет — какие копейки не нужно хранить в 2025 году

Украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Денежные номиналы — бумажные и металлические — со временем выводят из эксплуатации. В Украине некоторые монеты не используют, поскольку они потеряли статус платежного средства. Ими невозможно рассчитаться за товары/услуги и остается только обменять на другие номиналы или продать нумизматам.

Какие монеты вывели из обращения

В начале независимости Украины, когда чеканили 1, 2 и 5 копеек, был смысл использовать небольшие номиналы. Но с каждым годом цены в Украине росли, поэтому монеты теряли собственную покупательную способность. Кроме того, что ими стало неудобно рассчитываться, они также износились за долгий период эксплуатации.

Как результат — возникла необходимость изъять некоторые номиналы из употребления. Во-первых, это помогло снизить расходы на обслуживание наличного обращения. Во-вторых, уменьшило неудобство расчетных операций. Национальный банк Украины принял решение полностью изъять монеты таких номиналов:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Эти деньги больше не несут пользы гражданам. Ими невозможно расплатиться за товар или услугу, единственный вариант эксплуатации — обменять на действительные номиналы в одном из подразделений НБУ или уполномоченном банке. Это возможно сделать во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Изъятые из обращения украинские копейки. Фото: Монеты-ягодки

Какой номинал скоро исчезнет из обращения

Регулятор предупредил украинцев о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек. Процесс начнется ориентировочно с 1 октября 2025 года: чеканку и подкрепление наличного обращения больше не будут осуществлять, банки не будут выдавать клиентам такие металлические деньги.

Однако наши граждане какое-то время смогут использовать копейки в расчетах. Их будут принимать финансовые учреждения и бизнес без ограничений, пока НБУ не примет решение об отмене статуса платежного средства. Когда именно это произойдет, доподлинно неизвестно.

Отметим, украинцы имеют альтернативный вариант применения монет, которые вышли из употребления. Некоторые старые редкие экземпляры сильно интересуют нумизматов. Найдя в копилке или кошельке ценное металлическое изделие, стоит продать его коллекционерам для дополнительного заработка.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ долгое время не печатает купюры номиналом 100 и 200 гривен. Это связано с накоплением больших запасов в прошлые годы. Наличный оборот не требует дополнительного подкрепления новыми банкнотами в 2025 году.

Также мы писали, что украинцы могут разбогатеть на старых монетах. В частности 10 копеек 1992 года (штамп 2.21ВАк) стоят в среднем 10 000-18 000 грн, а номинал 25 копеек 1992 года (разновидность 3Гам) коллекционеры покупают за 20 000 грн.