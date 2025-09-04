Старі українські монети — яких копійок українцям варто позбутися вже зараз

Старі українські монети. Фото: кадр із відео

Українцям варто позбутися монет деяких номіналів, оскільки ці металеві гроші перестали бути платіжним засобом. Їх довгий час вилучають з обігу та не приймають у готівкових розрахунках. Зовсім скоро НБУ може почати процес поступового виведення з обігу копійок ще одного номіналу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети варто обміняти чи продати колекціонерам.

Реклама

Читайте також:

Які монети вже не використовують

Не тільки паперові купюри з часом зношуються. Копійки також за довгий період експлуатації втрачають чіткість малюнків і стають незручними для розрахунків. Ціни за товари і послуги планомірно зростають, через що монети втрачають купівельну спроможність.

Як тільки виникає потреба знизити витрати на обслуговування готівкового обігу, починається процес вилучення номіналів. Станом на вересень 2025 року українці не можуть розплатитися в закладах монетами 1, 2, 5 та 25 копійок. Ці металеві вироби більше не несуть користі громадянам.

Щоб позбутися їх, можна здійснити безплатний обмін у підрозділах Національного банку чи низці відділень уповноважених банківських установ (Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку і ПУМБ). Процес обміну діятиме протягом воєнного стану в Україні та ще три місяці після його скасування.

Альтернативний варіант — знайти серед накопичених копійок цінні різновиди і продати їх колекціонерам. Деякі рідкісні екземпляри монет давніх років випуску коштують тисячі гривень. Навчившись розпізнавати дорогі штампи, українці можуть відкрити для себе нове джерело заробітку.

Які монети скоро почнуть вилучати

НБУ планує розпочати процес поступового вилучення з ужитку монет номіналом 10 копійок. Орієнтовно з 1 жовтня 2025 року регулятор припинить карбування металевих грошей і поповнення ними готівкового обігу. Це означає, що:

якийсь час українці зможуть розплачуватися монетами в закладах;

банки прийматимуть від громадян і бізнесу копійки цього номіналу для поповнення балансу, зарахування на вклади і виконання платіжних операцій;

після потрапляння в банки монети не повертатимуть клієнтам, їх будуть передавати в НБУ для подальшого перерахування та утилізації.

Іншими словами, до окремого рішення регулятора про остаточне виведення монет з обігу вони продовжать виконувати функцію платіжного засобу в торговельній мережі. Але результат очевидний: з часом номінал поповнить список копійок, які залишається або здати в банк для обміну, або продати колекціонерам.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк призупинив випуск купюр номіналом 100 та 200 гривень. Причина — завдяки минулим надрукованим партіям регулятор накопичив чималі обсяги. Наразі обіг вдається підкріплювати банкнотами з останніх тиражів.

Також ми писали, що українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" опинилася в рейтингу топ-10 світу, здобувши нагороду в категорії "Найбільш надихаюча монета". Національний банк присвятив її медикам.