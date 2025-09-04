Старые украинские монеты — от каких копеек украинцам стоит избавиться уже сейчас

Старые украинские монеты. Фото: кадр из видео

Украинцам стоит избавиться от монет некоторых номиналов, поскольку эти металлические деньги перестали быть платежным средством. Их долгое время изымают из обращения и не принимают в наличных расчетах. Совсем скоро НБУ может начать процесс постепенного вывода из обращения копеек еще одного номинала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты стоит обменять или продать коллекционерам.

Реклама

Читайте также:

Какие монеты уже не используют

Не только бумажные купюры со временем изнашиваются. Копейки тоже за долгий период эксплуатации теряют четкость рисунков и становятся неудобными для расчетов. Цены за товары и услуги планомерно растут, из-за чего монеты теряют покупательную способность.

Как только возникает потребность снизить расходы на обслуживание наличного обращения, начинается процесс изъятия номиналов. По состоянию на сентябрь 2025 года украинцы не могут расплатиться в заведениях монетами 1, 2, 5 и 25 копеек. Эти металлические изделия больше не несут пользы гражданам.

Чтобы избавиться от них, можно осуществить бесплатный обмен в подразделениях Национального банка или ряде отделений уполномоченных банковских учреждений (Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка и ПУМБ). Процесс обмена будет действовать в течение военного положения и еще три месяца после его отмены.

Альтернативный вариант — найти среди накопленных копеек ценные разновидности и продать их коллекционерам. Некоторые редкие экземпляры монет давних лет выпуска стоят тысячи гривен. Научившись распознавать дорогие штампы, украинцы могут открыть для себя новый источник заработка.

Какие монеты скоро начнут изымать

НБУ планирует начать процесс постепенного изъятия из употребления монет номиналом 10 копеек. Ориентировочно с 1 октября 2025 года регулятор прекратит чеканку металлических денег и пополнение ими наличного обращения. Это означает, что:

какое-то время украинцы смогут расплачиваться монетами в заведениях;

банки будут принимать от граждан и бизнеса копейки этого номинала для пополнения баланса, зачисления на вклады и выполнения платежных операций;

после попадания в банки монеты не станут возвращать клиентам, их будут передавать в НБУ для дальнейшего перечисления и утилизации.

Иными словами, до отдельного решения регулятора об окончательном выводе монет из обращения они продолжат выполнять функцию платежного средства в торговой сети. Но результат очевиден: со временем номинал пополнит список копеек, которые остается либо сдать в банк для обмена, либо продать коллекционерам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк приостановил выпуск купюр номиналом 100 и 200 гривен. Причина — благодаря прошлым напечатанным партиям регулятор накопил немалые объемы. Сейчас оборот удается подкреплять банкнотами из последних тиражей.

Также мы писали, что украинская памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" оказалась в рейтинге топ-10 мира, получив награду в категории "Самая вдохновляющая монета". Национальный банк посвятил ее медикам.