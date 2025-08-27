Самая вдохновляющая — какая украинская монета получила награду на престижном международном конкурсе

Человек держит украинские монеты. Фото: НБУ/Flickr

Памятная монета "Страна супергероев. Спасибо медикам!" получила награду в категории "Самая вдохновляющая монета" и вошла в десятку лучших в мире на престижном международном конкурсе "Монета года".

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Как выглядит монета и что о ней известно

Объявление результатов состоялось 21 августа 2025 года на Всемирной выставке денег в США (Оклахома-Сити). В Национальном банке Украины отмечают, что победа этой монеты является знаком благодарности украинским медикам, чья отвага и самопожертвование вдохновляют не только Украину, но и весь мир.

Создание таких монет — сложный процесс, который включает поиск образов, символов и идей, чтобы каждая работа была современной и эмоционально откликалась в сердцах людей.

Монета вышла в обращение 26 июля 2024 года и посвящена труду украинских медиков, которые ежедневно спасают жизни детей и взрослых как в тылу, так и на передовой. Она является частью серии "Бессмертная моя Украина", имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера и имеет следующие характеристики:

вес — 16,5 г;

диаметр — 35 мм;

тираж — до 50 тысяч экземпляров.

Памятная украинская монета. Фото: Скриншот/НБУ

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на который проступила кровь в форме Украины, а на реверсе — руки медика, заживляющие рану, символизируя преданность и профессионализм врачей. Дизайн создали художники группы "АртТриум": Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки.

Что известно о конкурсе, в котором отметили украинскую монету

Ежегодный конкурс "Монета года" проводит издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В 2025 году в конкурсе соревновались около 550 монет из 38 стран, выпущенных в 2024 году. В сотню лучших вошли четыре украинские монеты:

"Любовь" — номинация "Лучшая серебряная монета";

"Пльонтанизм (Иван Марчук)" — номинация "Самая художественная монета";

"Родительское счастье" и "Страна супергероев. Спасибо медикам!" — номинация "Самая вдохновляющая монета".

Украинские памятные монеты уже неоднократно получали международное признание. Например, в прошлом году серебряная монета "Смелость быть. UA" вошла в десятку лучших в мире в номинации "Лучшая монета о современном событии", а памятная монета "К 30-летию независимости Украины" была главной победительницей международного конкурса среди монет, введенных в обращение в 2021 году.

Ранее мы писали, что инициатива Национального банка по переименованию копеек на "шаги" сейчас ждет одобрения Верховной Рады. Замена советского названия мелкой монеты на украинское станет частью широкой программы декоммунизации. Существует вероятность, что до конца 2025 года этот процесс наконец-то начнет реализовываться.

Также мы рассказывали, что украинцы имеют шанс продать старые копейки за значительные суммы. Если в кошельке найдется монета редкого вида, ее стоит сохранить, ведь коллекционеры готовы щедро платить за ценные экземпляры.