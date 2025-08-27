Найбільш надихаюча — яка українська монета отримала нагороду на престижному міжнародному конкурсі

Людина тримає українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" отримала нагороду в категорії "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до десятки найкращих у світі на престижному міжнародному конкурсі "Монета року".

Про це повідомляє Національний банк України.

Як виглядає монета та що про неї відомо

Оголошення результатів відбулося 21 серпня 2025 року на Всесвітній виставці грошей у США (Оклахома-Сіті). В Національному банку України зазначають, що перемога цієї монети є знаком вдячності українським медикам, чия відвага і самопожертва надихають не тільки Україну, а й увесь світ.

Створення таких монет — складний процес, який включає пошук образів, символів та ідей, щоб кожна робота була сучасною та емоційно відгукувалася у серцях людей.

Монета вийшла в обіг 26 липня 2024 року і присвячена праці українських медиків, які щодня рятують життя дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій. Вона є частиною серії "Безсмертна моя Україно", має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу та має такі характеристики:

вага — 16,5 г;

діаметр — 35 мм;

тираж — до 50 тисяч екземплярів.

Пам'ятна українська монета. Фото: Скриншот/НБУ

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на який проступила кров у формі України, а на реверсі — руки медика, що загоюють рану, символізуючи відданість і професіоналізм лікарів. Дизайн створили художники групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки.

Що відомо про конкурс, в якому відзначили українську монету

Щорічний конкурс "Монета року" проводить видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. У 2025 році у конкурсі змагалися близько 550 монет з 38 країн, випущених у 2024 році. До сотні найкращих увійшли чотири українські монети:

"Кохання" — номінація "Найкраща срібна монета";

"Пльонтанізм (Іван Марчук)" — номінація "Найхудожніша монета";

"Батьківське щастя" та "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" — номінація "Найбільш надихаюча монета".

Українські пам’ятні монети вже неодноразово отримували міжнародне визнання. Наприклад, минулого року срібна монета "Сміливість бути. UA" увійшла до десятки найкращих у світі у номінації "Найкраща монета про сучасну подію", а пам’ятна монета "До 30-річчя незалежності України" була головною переможницею міжнародного конкурсу серед монет, введених в обіг у 2021 році.

Раніше ми писали, що ініціатива Національного банку щодо перейменування копійок на "шаги" зараз чекає на схвалення Верховної Ради. Заміна радянської назви дрібної монети на українську стане частиною широкої програми декомунізації. Існує ймовірність, що до кінця 2025 року цей процес нарешті почне реалізовуватися.

Також ми розповідали, що українці мають шанс продати старі копійки за значні суми. Якщо у гаманці знайдеться монета рідкісного виду, її варто зберегти, адже колекціонери готові щедро платити за цінні екземпляри.