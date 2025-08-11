Сучасні українські монети — скільки можна заробити на номіналах 1, 5 та 10 гривень

Українські монети різних номіналів. Фото: кадр із відео

Українці звикли, що принести великі кошти можуть лише старі монети, випущені у 1992 році або трохи пізніше. Частково ця думка справедлива, проте навіть новенькі обігові копійки, які побачили світ вже під час повномасштабної війни в Україні, здатні стати джерелом прибутку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети, випущені протягом останніх кількох років, коштують тисячі гривень.

1 гривня 2024 року

На одній зі сторін викарбували портрет князя Володимира Великого. В обіг потрапили магнітні вироби зі сталі з гальванопокриттям нікелем. Нумізмати дадуть від 1000 до 5 000 грн за рідкісний екземпляр із цікавим заводським дефектом, наприклад:

поворотом реверса на 180 градусів;

двома однаковими аверсами чи реверсами.

"Під час карбування заготовки можуть перевертатись або зміщуватись, через те виходять монети з браком. В них може бути повернута одна сторона відносно іншої чи однакове зображення. Такі гривні трапляються дуже рідко, тому дорого коштують", — констатували на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

1 гривня 2024 року. Фото: Монети-ягідки

5 гривень 2019 року

Реверс містить зображення Богдана Хмельницького. Всі екземпляри виготовлені з цинкового сплаву і покриті нікелем, тому метал не притягується магнітом. Більшість обігових монет коштують від 5 до 150 грн (якщо входять у річний набір Національного банку).

Проте колекціонери готові віддати орієнтовно 2 000-3 000 грн за виріб, у якого портрет гетьмана перевернутий на 180 градусів, тобто розміщений догори ногами. Заводський брак також впливає на вартість монети.

Наприклад, дорожче вдасться продати номінал 5 гривень із зайвим металом на будь-якій стороні (видимі точки/напливи), подвоєнням ягід тощо. Але ціна не збільшиться, якщо брак виник внаслідок експлуатації (йдеться про сліди від ударів, подряпини та ін.).

5 гривень 2019 року. Фото: Монети-ягідки

10 гривень 2020 року

Знову таки, збільшена вартість характерна для монет із поворотом реверсу на 180 градусів (зображення гетьмана Івана Мазепи). Такі екземпляри коштують від 2 000 до 5 000 грн у середньому. Якщо портрет змістився несильно (менш як 180 градусів), то кінцева сума продажу буде урізаною.

"Цікавлять нумізматів і 10 гривень 2020 року з різними браками, це може бути зайвий метал, непрокарбовані букви у написах. Якщо маєте банківський ролик з монетами, його можна продати за 400-500 грн", — зауважили на порталі.

Українці знаходять чимало оголошень в інтернеті з пропозиціями продажу монет номіналом 10 гривень за космічні суми — до 30 000 грн. Така вартість необґрунтована, а металеві гроші, очевидно, ніхто не купує.

10 гривень 2020 року. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, Національний банк планує поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок. Процес розпочнеться у жовтні 2025 року. Банки не видаватимуть клієнтам решту цим номіналом, але прийматимуть його від українців. Розрахунки будуть доступними надалі.

Також ми писали, що деякі українські монети номіналом 50 копійок можуть коштувати до 5 000 грн. Найдорожчими є пробні екземпляри з браком, зокрема штамп 3(1)ВАг із потовщеним тризубом і гладким гуртом.