Современные украинские монеты — сколько можно заработать на номиналах 1, 5 и 10 гривен

Украинские монеты разных номиналов. Фото: кадр из видео

Украинцы привыкли, что принести большие деньги могут только старые монеты, выпущенные в 1992 году или чуть позже. Отчасти это мнение справедливо, однако даже новенькие оборотные копейки, которые увидели свет уже во время полномасштабной войны в Украине, способны стать источником прибыли.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты, выпущенные в течение последних нескольких лет, стоят тысячи гривен.

1 гривна 2024 года

На одной из сторон отчеканили портрет князя Владимира Великого. В оборот попали магнитные изделия из стали с гальванопокрытием никелем. Нумизматы дадут от 1000 до 5 000 грн за редкий экземпляр с интересным заводским дефектом, например:

поворотом реверса на 180 градусов;

двумя одинаковыми аверсами или реверсами.

"Во время чеканки заготовки могут переворачиваться или смещаться, поэтому получаются монеты с браком. В них может быть повернута одна сторона относительно другой или одинаковое изображение. Такие гривны встречаются очень редко, поэтому дорого стоят", — констатировали на специализированном портале "Монеты-ягодки".

1 гривна 2024 года. Фото: Монеты-ягодки

5 гривен 2019 года

Реверс содержит изображение Богдана Хмельницкого. Все экземпляры изготовлены из цинкового сплава и покрыты никелем, поэтому металл не притягивается магнитом. Большинство оборотных монет стоят от 5 до 150 грн (если входят в годовой набор Национального банка).

Однако коллекционеры готовы отдать ориентировочно 2 000-3 000 грн за изделие, у которого портрет гетмана перевернут на 180 градусов, то есть размещен вверх ногами. Заводской брак тоже влияет на стоимость монеты.

Например, дороже удастся продать номинал 5 гривен с лишним металлом на любой стороне (видимые точки/наплывы), удвоением ягод и тому подобное. Но цена не увеличится, если брак возник вследствие эксплуатации (речь идет о следах от ударов, царапинах и пр.).

5 гривен 2019 года. Фото: Монеты-ягодки

10 гривен 2020 года

Опять же, увеличенная стоимость характерна для монет с поворотом реверса на 180 градусов (изображение гетмана Ивана Мазепы). Такие экземпляры стоят от 2 000 до 5 000 грн в среднем. Если портрет сместился несильно (менее 180 градусов), то конечная сумма продажи будет урезанной.

"Интересуют нумизматов и 10 гривен 2020 года с различными браками, это может быть лишний металл, непрочеканенные буквы в надписях. Если есть банковский ролик с монетами, его можно продать за 400-500 грн", — отметили на портале.

Украинцы находят немало объявлений в интернете с предложениями продажи монет номиналом 10 гривен за космические суммы — до 30 000 грн. Такая стоимость необоснованна, а металлические деньги, очевидно, никто не покупает.

10 гривен 2020 года. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, Национальный банк планирует постепенно изъять из обращения монеты номиналом 10 копеек. Процесс начнется в октябре 2025 года. Банки не будут выдавать клиентам сдачу этим номиналом, но продолжат принимать его от украинцев. Расчеты останутся доступны.

Также мы писали, что некоторые украинские монеты номиналом 50 копеек могут стоить до 5 000 грн. Самыми дорогими являются пробные экземпляры с браком, в частности штамп 3(1)ВАг с утолщенным трезубцем и гладким гуртом.