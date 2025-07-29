НБУ хоче вилучити деякі копійки з обігу — коли саме і що зміниться для українців

Монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Національний банк України планує розпочати поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Але вони надалі залишаться платіжним засобом і будуть використовуватися в розрахункових операціях.

Про це повідомила пресслужба НБУ на офіційному сайті.

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Як вилучатимуть монети

З 1 жовтня 2025 року регулятор припинить карбування металевих грошей номіналом 10 копійок, відповідно готівковий обіг більше не поповнюватиметься ними. Банки прийматимуть від фізичних та юридичних осіб такі монети, але не видаватимуть назад. Українці зможуть розплачуватися ними за товари і послуги.

"Вони продовжать виконувати функцію засобу платежу в торговельній мережі: у разі наявності в покупця монет номіналом 10 копійок він зможе ними розраховуватися, а в разі наявності таких монет у продавця, він зможе видати покупцеві решту цим номіналом", — констатували в НБУ.

Рішення про поступове вилучення з обігу стало необхідністю через мінімальну затребуваність на копійки в готівкових розрахунках. На розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, а 10 копійок припинили відігравати істотну роль в операціях.

Припинивши карбування, держава зможе заощадити на витратах для виготовлення, оброблення, транспортування і зберігання таких монет. Станом на літо 2025 року в обігу перебуває близько 4,1 млрд штук металевих грошей номіналом 10 копійок.

Як будуть заокруглювати суми

З 1 жовтня під час розрахунків у магазинах чи інших закладах пропонується використання правил заокруглення загальних сум у чеку (вони діяли, коли з обігу вилучали номінали 1, 2, 5 і 25 копійок):

сума закінчується від 1 до 24 копійок — заокруглення у бік зменшення до 00 копійок;

сума закінчується від 25 до 49 копійок — заокруглення у бік збільшення до 50 копійок;

сума закінчується від 51 до 74 копійок — заокруглення у бік зменшення до 50 копійок;

сума закінчується від 75 до 99 копійок — заокруглення у бік збільшення до 00 копійок.

Наприклад, якщо всі товари в чеку коштують 155,32 грн, то до сплати буде 155,50 грн. За твердженнями Нацбанку, такі заокруглення не впливають на інфляцію, оскільки правила застосовують до загальної суми, а не до ціни кожного придбаного товару окремо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, станом на 1 липня 2025 року найпоширенішою в обігу була банкнота номіналом 1 000 грн — 406,6 млн штук. Найрідше трапляються купюри по 50 грн — лише 112,7 млн штук. Всього в готівковому обігу є 2,6 млрд банкнот на суму в 851,2 млрд гривень.

Також ми писали, що українці можуть дорого продати пам’ятні монети від НБУ, використовуючи спеціалізовані сайти чи онлайн-аукціони. Наприклад, виріб "Сили територіальної оборони" номіналом 10 грн коштував у 500 разів більше на OLX.