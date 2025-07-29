НБУ хочет изъять некоторые копейки из обращения — когда именно и что изменится для украинцев

Монеты разных номиналов. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины планирует начать постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Но они в дальнейшем останутся платежным средством и будут использоваться в расчетных операциях.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Как будут изымать монеты

С 1 октября 2025 года регулятор прекратит чеканку металлических денег номиналом 10 копеек, соответственно наличный оборот больше не будет ими пополняться. Банки смогут принимать от физических и юридических лиц такие монеты, но не выдавать обратно. Украинцы будут расплачиваться ими за товары и услуги.

"Они продолжат выполнять функцию средства платежа в торговой сети: при наличии у покупателя монет номиналом 10 копеек он сможет ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он сможет выдать покупателю сдачу этим номиналом", — констатировали в НБУ.

Решение о постепенном изъятии из обращения стало необходимостью из-за минимальной востребованности на копейки в наличных расчетах. На разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, а 10 копеек перестали играть существенную роль в операциях.

Прекратив чеканку, государство сможет сэкономить на расходах для изготовления, обработки, транспортировки и хранения таких монет. По состоянию на лето 2025 года в обращении находится около 4,1 млрд штук металлических денег номиналом 10 копеек.

Как будут округлять суммы

С 1 октября в расчетах в магазинах или других заведениях предлагается использование правил закругления общих сумм в чеке (они действовали, когда из оборота изымали номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек):

сумма заканчивается от 1 до 24 копеек — округление в сторону уменьшения до 00 копеек;

сумма заканчивается от 25 до 49 копеек — округление в сторону увеличения до 50 копеек;

сумма заканчивается от 51 до 74 копеек — округление в сторону уменьшения до 50 копеек;

сумма заканчивается от 75 до 99 копеек — округление в сторону увеличения до 00 копеек.

К примеру, если все товары в чеке стоят 155,32 грн, то к оплате будет 155,50 грн. По утверждениям Нацбанка, такие округления не влияют на инфляцию, поскольку правила применяют к общей сумме, а не к цене каждого приобретенного товара отдельно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по состоянию на 1 июля 2025 года самой распространенной в обращении была банкнота номиналом 1 000 грн — 406,6 млн штук. Реже всего встречаются купюры по 50 грн — всего 112,7 млн штук. Всего в наличном обращении есть 2,6 млрд банкнот на сумму в 851,2 млрд гривен.

Также мы писали, что украинцы могут дорого продать памятные монеты от НБУ, используя специализированные сайты или онлайн-аукционы. Например, изделие "Силы территориальной обороны" номиналом 10 грн стоило в 500 раз больше на OLX.