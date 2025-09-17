Відео
Україна
Головна Економіка Монети можуть випускати по-новому — що запропонували в НБУ

Монети можуть випускати по-новому — що запропонували в НБУ

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:10
Монети від НБУ — що може змінитися у правилах випуску нумізматичної продукції
Працівниця Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України планує змінити процеси планування, випуску та продажу нумізматичної продукції. Йдеться про реалізацію монет, які карбує регулятор, і супутніх товарів. Оновлення має підвищити ефективність роботи НБУ і збільшити прозорість взаємодії з учасниками ринку.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку на офіційному сайті.

Читайте також:

Які зміни підготував НБУ

Регулятор уже розробив проєкт постанови "Про внесення змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції Національного банку України". Цей документ винесли на публічне обговорення разом із порівняльною таблицею та аналізом впливу.

Запропоновані оновлення стосуються:

  • термінів і визначення нумізматичної продукції;
  • введення нових характеристик, зокрема щодо стану монет;
  • порядку формування, розгляду і затвердження плану випуску нумізматичної продукції, внесення змін до нього і до відбору тем;
  • реалізації монет;
  • норми щодо продажу товарів клієнтам через приймання онлайн-замовлень;
  • запровадження для банків форми квитанції на реалізовану продукцію з недорогоцінних металів;
  • викупу інвестиційних монет у громадян.

"Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 24 вересня 2025 року включно", — констатували на сайті Нацбанку.

Які монети вилучили з обігу

Раніше ми розповідали, що Національний банк поступово вилучає з ужитку монети дрібних номіналів, оскільки з кожним роком їх купівельна спроможність зменшується, а громадяни все рідше використовують у розрахункових операціях. Така доля вже спіткала номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

Якщо в гаманці завалялися старі монети, необхідно замінити їх на інші номінали чи гривневі купюри в одному з підрозділів НБУ/уповноваженому банку. Право на заміну діятиме під час воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення.

Водночас деякі копійки мають велику цінність для колекціонерів. На онлайн-аукціонах регулярно продають металеві вироби, які раніше були в обігу, за тисячі гривень. Існує багато рідкісних штампів, тому не завадить здійснити ревізію своїх запасів, перш ніж остаточно позбуватися монет.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть дорого продати старі монети часів Радянського Союзу чи Російської імперії. Зокрема користувачі OLX пропонували колекціонерам 5 копійок 1935 року за 3 500 грн, а 1 рубль 1883 року — за 1000 грн.

Також ми писали, що Національний банк призупинив друк купюр номіналом 100 та 200 грн. Готівковий обіг досі підкріплюється банкнотами з попередніх тиражів. За потреби регулятор може відновити випуск.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
