Ці монети вже не використовують — за скільки їх можна продати

Дата публікації: 8 вересня 2025 08:10
Ці монети вже вийшли з обігу — за скільки тисяч гривень їх можна продати
Українські монети в руках. Фото: кадр із відео

Українці можуть розбагатіти на монетах, якщо продаватимуть нумізматам рідкісні та цінні екземпляри. З обігу вже вивели номінали 1, 2, 5 та 25 копійок, але в деяких громадян могли залишитися вироби з дорогим штампом. Потрібно лише розібратися в характерних ознаках цих різновидів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські монети, що вийшли з обігу, здатні принести великий дохід.

Читайте також:

Скільки коштує 1 копійка

Дорогі штампи — це 1.11АЕ та 1.35АА. Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", за перший різновид можна отримати від 4 000 до 14 000 грн у середньому, за другий — від 11 000 грн. Штампи характеризуються такими ознаками:

  • 1.11АЕ — округла верхівка правого верхнього листа і великі ягоди;
  • 1.35АА — ступінчаста верхівка правого верхнього листа і маленькі ягоди.
Ці монети вже не використовують — за скільки їх можна продати - фото 1
1 копійка 1992 року, штамп 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

Скільки коштують 5 копійок

Рідкісний різновид — 1.1ААк, його можна продати колекціонерам за тисячі гривень. Вартість монетки коливається в діапазоні 4 000-10 000 грн залежно від зовнішнього вигляду і стану металевого виробу. Відрізняють штамп за такими ознаками:

  • середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;
  • одиниця дати з хвостиком;
  • гроно №2 у формі прямокутного трикутника;
  • гурт з крупною насічкою.

Як зазначили фахівці порталу, на монетному дворі допустили помилку, через що невелика кількість екземплярів у тиражі отримала крупну насічку на гурті. Саме такі копійки сьогодні дорого коштують і цікавлять колекціонерів.

Ці монети вже не використовують — за скільки їх можна продати - фото 2
5 копійок 1992 року, штамп 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

Скільки коштують 25 копійок

Рекомендується звернути увагу на штамп 5.1ДАг, за який заплатять орієнтовно 5 000-7 000 грн. Його легко відрізнити за гладким гуртом, гроном №2 у формі тупокутного трикутника, округлим і товстим середнім зубом тризуба. Плюс хвостик букви Ї торкається букви Н у слові "Україна".

Раніше вважалося, що копійки без насічок на гурті незавершені, тому вони не могли потрапити в обіг. Ці екземпляри роздали працівникам заводу, а решту тиражу знищили, судячи з відомостей у книзі "ЛСЗ — перший монетний двір України".

Ці монети вже не використовують — за скільки їх можна продати - фото 3
25 копійок 1992 року, штамп 5.1ДАг. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, Національний банк призупинив випуск купюр номіналом 100 та 200 гривень, оскільки накопичив чимало запасів готівки. Наразі обіг підкріплюють банкнотами з останніх партій, і в разі потреби регулятор відновить випуск національної валюти.

Також ми писали, що українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" увійшла до топ-10 світу і здобула нагороду на конкурсі "Монета року" у США. Вона присвячена відвазі українських медиків і випущена у 2024 році.

Автор:
Автор:
Єлизавета Супівська
