Монеты от НБУ — что может измениться в правилах выпуска нумизматической продукции

Работница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины планирует изменить процессы планирования, выпуска и продажи нумизматической продукции. Речь идет о реализации монет, которые чеканит регулятор, и сопутствующих товаров. Обновление должно повысить эффективность работы НБУ и увеличить прозрачность взаимодействия с участниками рынка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка на официальном сайте.

Какие изменения подготовил НБУ

Регулятор уже разработал проект постановления "О внесении изменений в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции Национального банка Украины". Этот документ вынесли на публичное обсуждение вместе со сравнительной таблицей и анализом влияния.

Предложенные обновления касаются:

терминов и определения нумизматической продукции;

введения новых характеристик, в частности относительно состояния монет;

порядка формирования, рассмотрения и утверждения плана выпуска нумизматической продукции, внесения изменений в него и к отбору тем;

реализации монет;

нормы по продаже товаров клиентам через прием онлайн-заказов;

введения для банков формы квитанции на реализованную продукцию из недрагоценных металлов;

выкупа инвестиционных монет у граждан.

"Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 24 сентября 2025 года включительно", — констатировали на сайте Нацбанка.

Какие монеты изъяли из обращения

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк постепенно изымает из употребления монеты мелких номиналов, поскольку с каждым годом их покупательная способность уменьшается, а граждане все реже используют в расчетных операциях. Такая судьба уже постигла номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек.

Если в кошельке завалялись старые монеты, необходимо заменить их на другие номиналы или гривневые купюры в одном из подразделений НБУ/уполномоченном банке. Право на замену будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

В то же время некоторые копейки имеют большую ценность для коллекционеров. На онлайн-аукционах регулярно продают металлические изделия, которые ранее были в обращении, за тысячи гривен. Существует много редких штампов, поэтому не помешает осуществить ревизию своих запасов, прежде чем окончательно избавляться от монет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут дорого продать старые монеты времен Советского Союза или Российской империи. В частности пользователи OLX предлагали коллекционерам 5 копеек 1935 года за 3 500 грн, а 1 рубль 1883 года — за 1000 грн.

Также мы писали, что Национальный банк приостановил печать купюр номиналом 100 и 200 грн. Наличное обращение до сих пор подкрепляется банкнотами из предыдущих тиражей. При необходимости регулятор может возобновить выпуск.