Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Главная Экономика Монеты могут выпускать по-новому — что предложили в НБУ

Монеты могут выпускать по-новому — что предложили в НБУ

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:10
Монеты от НБУ — что может измениться в правилах выпуска нумизматической продукции
Работница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины планирует изменить процессы планирования, выпуска и продажи нумизматической продукции. Речь идет о реализации монет, которые чеканит регулятор, и сопутствующих товаров. Обновление должно повысить эффективность работы НБУ и увеличить прозрачность взаимодействия с участниками рынка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка на официальном сайте.

Реклама
Читайте также:

Какие изменения подготовил НБУ

Регулятор уже разработал проект постановления "О внесении изменений в Инструкцию об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции Национального банка Украины". Этот документ вынесли на публичное обсуждение вместе со сравнительной таблицей и анализом влияния.

Предложенные обновления касаются:

  • терминов и определения нумизматической продукции;
  • введения новых характеристик, в частности относительно состояния монет;
  • порядка формирования, рассмотрения и утверждения плана выпуска нумизматической продукции, внесения изменений в него и к отбору тем;
  • реализации монет;
  • нормы по продаже товаров клиентам через прием онлайн-заказов;
  • введения для банков формы квитанции на реализованную продукцию из недрагоценных металлов;
  • выкупа инвестиционных монет у граждан.

"Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 24 сентября 2025 года включительно", — констатировали на сайте Нацбанка.

Какие монеты изъяли из обращения

Ранее мы рассказывали, что Национальный банк постепенно изымает из употребления монеты мелких номиналов, поскольку с каждым годом их покупательная способность уменьшается, а граждане все реже используют в расчетных операциях. Такая судьба уже постигла номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек.

Если в кошельке завалялись старые монеты, необходимо заменить их на другие номиналы или гривневые купюры в одном из подразделений НБУ/уполномоченном банке. Право на замену будет действовать во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

В то же время некоторые копейки имеют большую ценность для коллекционеров. На онлайн-аукционах регулярно продают металлические изделия, которые ранее были в обращении, за тысячи гривен. Существует много редких штампов, поэтому не помешает осуществить ревизию своих запасов, прежде чем окончательно избавляться от монет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут дорого продать старые монеты времен Советского Союза или Российской империи. В частности пользователи OLX предлагали коллекционерам 5 копеек 1935 года за 3 500 грн, а 1 рубль 1883 года — за 1000 грн.

Также мы писали, что Национальный банк приостановил печать купюр номиналом 100 и 200 грн. Наличное обращение до сих пор подкрепляется банкнотами из предыдущих тиражей. При необходимости регулятор может возобновить выпуск.

НБУ товары монеты продажа нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации