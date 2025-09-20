Продажа старых монет Украины — какую копейку могут купить за 14 000 грн

Украинские монеты. Фото: Unsplash

Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги, поскольку имеют значительную ценность для нумизматов. Прежде чем избавиться от копеек, которыми вы не пользуетесь, стоит определить их штампы. За экземпляр номиналом 50 копеек удастся выручить до 14 000 грн.

Дорогая украинская монета

50 копеек 1994 года чеканки — это оборотные монеты. Большинство изделий стоят максимум от 10 до 50 грн, однако существует несколько ценных разновидностей, за которыми охотятся нумизматы. Например, большую финансовую выгоду принесет штамп 1.2АЕс, основная особенность которого — восемь насечек на гурте.

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", стоимость металлических денег колеблется в диапазоне 6 000-14 000 грн. Чем лучше внешний вид и состояние копейки, тем больше за нее заплатят. Определить штамп можно по таким характерным признакам аверса и реверса:

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

в гронах №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде;

гурт средний, восемь насечек.

50 копеек 1994 года, штамп 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

Украинцы без опыта определения разновидностей могут спутать 1.2АЕс с похожим штампом 1.2АЕк. Его особенность — семь насечек на гурте вместо восьми, а стоимость минимальная — 50 копеек.

Где можно продать монеты

Найдя ценную копейку в кошельке, возникает вопрос — а где искать покупателя на товар? Украинцам доступны разные пути реализации нумизматической продукции. Во-первых, можно воспользоваться интернет-платформами, где публикуют похожие объявления, например, OLX или онлайн-аукцион Violity.

Во-вторых, не помешает поискать тематические группы в социальных сетях (Facebook, Instagram) и мессенджерах (Telegram). Этот вариант более рисковый, но позволяет найти заинтересованных в лоте людей.

В-третьих, можно посетить антикварные лавки в своем городе: цены, скорее всего, будут ниже рыночных, но выгода остается. Перед продажей копейки следует обязательно определить ее реальную стоимость, дабы не продешевить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ вынес на обсуждение изменения по планированию, выпуску и продаже памятных/инвестиционных монет. Предложены новые правила реализации продукции, онлайн-заказов и выкупа монет у граждан.

Также мы писали, что украинцам стоит избавиться от некоторых старых монет, поскольку их давно вывели из наличного обращения и не используют в расчетных операциях. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.