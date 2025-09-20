Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Копейка за 14 000 грн — какую монету можно выгодно продать в 2025

Копейка за 14 000 грн — какую монету можно выгодно продать в 2025

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 08:20
Продажа старых монет Украины — какую копейку могут купить за 14 000 грн
Украинские монеты. Фото: Unsplash

Некоторые старые монеты могут принести украинцам большие деньги, поскольку имеют значительную ценность для нумизматов. Прежде чем избавиться от копеек, которыми вы не пользуетесь, стоит определить их штампы. За экземпляр номиналом 50 копеек удастся выручить до 14 000 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую монету украинцы могут выгодно продать коллекционерам.

Реклама
Читайте также:

Дорогая украинская монета

50 копеек 1994 года чеканки — это оборотные монеты. Большинство изделий стоят максимум от 10 до 50 грн, однако существует несколько ценных разновидностей, за которыми охотятся нумизматы. Например, большую финансовую выгоду принесет штамп 1.2АЕс, основная особенность которого — восемь насечек на гурте.

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", стоимость металлических денег колеблется в диапазоне 6 000-14 000 грн. Чем лучше внешний вид и состояние копейки, тем больше за нее заплатят. Определить штамп можно по таким характерным признакам аверса и реверса:

  • маленькие отверстия в нижней части трезубца;
  • в гронах №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде;
  • гурт средний, восемь насечек.
Копейка за 14 000 грн — какую монету можно выгодно продать в 2025 - фото 1
50 копеек 1994 года, штамп 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

Украинцы без опыта определения разновидностей могут спутать 1.2АЕс с похожим штампом 1.2АЕк. Его особенность — семь насечек на гурте вместо восьми, а стоимость минимальная — 50 копеек.

Где можно продать монеты

Найдя ценную копейку в кошельке, возникает вопрос — а где искать покупателя на товар? Украинцам доступны разные пути реализации нумизматической продукции. Во-первых, можно воспользоваться интернет-платформами, где публикуют похожие объявления, например, OLX или онлайн-аукцион Violity.

Во-вторых, не помешает поискать тематические группы в социальных сетях (Facebook, Instagram) и мессенджерах (Telegram). Этот вариант более рисковый, но позволяет найти заинтересованных в лоте людей.

В-третьих, можно посетить антикварные лавки в своем городе: цены, скорее всего, будут ниже рыночных, но выгода остается. Перед продажей копейки следует обязательно определить ее реальную стоимость, дабы не продешевить.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ вынес на обсуждение изменения по планированию, выпуску и продаже памятных/инвестиционных монет. Предложены новые правила реализации продукции, онлайн-заказов и выкупа монет у граждан.

Также мы писали, что украинцам стоит избавиться от некоторых старых монет, поскольку их давно вывели из наличного обращения и не используют в расчетных операциях. Речь идет о номиналах 1, 2, 5 и 25 копеек.

деньги монеты продажа коллекционер копейки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации