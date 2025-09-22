Стара монета на продаж — за яку копійку можуть заплатити до 9 000 грн

Номінали українських монет. Фото: НБУ/Flickr

Українці все рідше користуються копійками в розрахункових операціях. Але мало хто розбирається в цінних екземплярах, які коштують тисячі гривень. На деяких звичайних старих монетах можна заробити непогані гроші. Потрібно лише знайти в гаманці правильний різновид.

Українська монета за 9 000 грн

Нумізмати полюють за цінними екземплярами, тому готові заплатити тисячі гривень, аби здобути в колекцію рідкісний металевий виріб. Одним із таких є номінал 10 копійок 1992 року карбування, а саме штамп 3.11ДАм, який ще називають "шестиягідник".

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", за вказаний різновид можна отримати від 6 000 до 9 000 грн у середньому. Розрізняють дорогу копійку за такими характерними ознаками аверсу і реверсу:

товстий середній зуб тризуба;

широкий проріз шостого зерна у другому колосі;

у гронах №3 та №6 по шість ягід;

гурт із дрібною насічкою.

10 копійок 1992 року, штамп 3.11ДАм. Фото: Монети-ягідки

Які монети вилучать з обігу

Національний банк попередив українців, що з 10 жовтня 2025 року почне процес поступового вилучення з ужитку номіналу 10 копійок. Тому є сенс позбутися металевих грошей шляхом обміну і продажу цінних екземплярів, оскільки з часом вони втратять статус платіжного засобу, як номінали 1, 2, 5 та 25 копійок.

"Банки України зможуть приймати від громадян та бізнесу монети номіналом 10 копійок для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій", — уточнили в регуляторі.

Водночас клієнтам ці монети повертати не будуть, їх одразу передадуть в НБУ для подальшої утилізації. Що стосується розрахунків у торговельних мережах, то копійки продовжать виконувати свою функцію, поки регулятор не ухвалить відповідне рішення про їх остаточне вилучення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські монети певних номіналів давно вилучили з обігу. Вони втратили статус платіжного засобу і не використовуються в розрахунках. Національний банк планує поступово вилучати ще один номінал — 10 копійок.

Також ми писали, що деякі старі монети коштують дорого. Нумізмати готові заплатити за 1 копійку 1992 року (штамп 1.11АЕ) від 4 000 до 14 000 грн. Монета характеризується округлою верхівкою правого верхнього листа і великими ягодами.