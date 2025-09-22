Старая монета на продажу — за какую копейку могут заплатить до 9 000 грн

Номиналы украинских монет. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы все реже пользуются копейками в расчетных операциях. Но мало кто разбирается в ценных экземплярах, которые стоят тысячи гривен. На некоторых обычных старых монетах можно заработать неплохие деньги. Нужно лишь найти в кошельке правильную разновидность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая копейка способна принести владельцам до 9 000 грн.

Реклама

Читайте также:

Украинская монета за 9 000 грн

Нумизматы охотятся за ценными экземплярами, поэтому готовы заплатить тысячи гривен, дабы получить в коллекцию редкое металлическое изделие. Одним из таких является номинал 10 копеек 1992 года чеканки, а именно штамп 3.11ДАм, который еще называют "шестиягодник".

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", за указанную разновидность можно получить от 6 000 до 9 000 грн в среднем. Различают дорогую копейку по таким характерным признакам аверса и реверса:

толстый средний зуб трезубца;

широкая прорезь шестого зерна во втором колосе;

в гроздьях №3 и №6 по шесть ягод;

гурт с мелкой насечкой.

10 копеек 1992 года, штамп 3.11ДАм. Фото: Монеты-ягодки

Какие монеты изымут из обращения

Национальный банк предупредил украинцев, что с 10 октября 2025 года начнет процесс постепенного изъятия из употребления номинала 10 копеек. Поэтому есть смысл избавиться от металлических денег путем обмена и продажи ценных экземпляров, поскольку со временем они потеряют статус платежного средства, как номиналы 1, 2, 5 и 25 копеек.

"Банки Украины смогут принимать от граждан и бизнеса монеты номиналом 10 копеек для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций", — уточнили в регуляторе.

Но клиентам эти монеты возвращать не будут, их сразу передадут в НБУ для дальнейшей утилизации. Что касается расчетов в торговых сетях, то копейки продолжат выполнять свою функцию, пока регулятор не примет соответствующее решение об их окончательном изъятии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские монеты определенных номиналов давно изъяли из обращения. Они потеряли статус платежного средства и не используются в расчетах. Национальный банк планирует постепенно изымать еще один номинал — 10 копеек.

Также мы писали, что некоторые старые монеты стоят дорого. Нумизматы готовы заплатить за 1 копейку 1992 года (штамп 1.11АЕ) от 4 000 до 14 000 грн. Монета характеризуется округлой верхушкой правого верхнего листа и крупными ягодами.