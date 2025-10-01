В Украине могут исчезнуть копейки — к каким изменениям стоит готовиться

Украинские монеты. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона об десоветизации названия разменной монеты Украины — копейки. Речь идет о долгожданном переименовании на "шаги" по предложению Национального банка.

Законопроект опубликовали на официальном сайте ВРУ.

Что может измениться в Украине

Документ носит громкое название "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно десоветизации названия разменной монеты Украины". Он предусматривает замену слова "копейка" на "шаг", а "карбованец" — на "гривна" в таких законах:

"О Национальном банке Украины";

"О пенсионном обеспечении";

"О рынках капитала и организованных товарных рынках".

НБУ предложил переименовать копейки в 2024 году. С тех пор продолжались общественные дискуссии о целесообразности такой инициативы. Наконец-то в Верховную Раду поступил разработанный законопроект, который позволит реализовать запланированное. Что интересно, документ подал глава ВРУ Руслан Стефанчук со своими заместителями.

"Установить, что порядок и сроки изъятия из обращения разменной монеты копейка, а также порядок проведения расчетов при одновременном функционировании в обращении разменной монеты копейка и шаг определяются нормативно-правовыми актами Национального банка Украины", — говорится в проекте.

Когда могут появиться шаги

В пояснительной записке авторы документа указали, что название "копейка" имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение. Слово "шаги" использовали во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики. Поэтому речь идет не столько о переименовании, сколько о возвращении к истокам.

Реализация инициативы не предусматривает дополнительных финансовых расходов из бюджета, поскольку чеканка новых тиражей будет осуществляться на оборудовании, находящемся в эксплуатации. Когда шаги введут в обращение, они станут платежным средством наравне с копейками, которые тоже останутся полностью платежеспособными.

То есть шаги и копейки будут в употреблении одновременно, а соотношение между ними будет равно 1:1. Неизвестно, когда именно народные депутаты проголосуют за законопроект, но его нормы вступят в силу через два месяца со дня опубликования. Ранее планировали приурочить принятие к 30-летию введения гривны (сентябрь 2026).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшее время существенная девальвация гривны не ожидается благодаря высоким золотовалютным резервам. В бюджете-2026 заложили курс 45 грн/доллар как запасной вариант на случай негативных событий.

Также мы писали, что Национальный банк продавал золотую памятную монету номиналом 200 грн, посвященную Тарасу Шевченко. Она стоила около 90 000 грн, что объяснялось материалом изготовления.