Головна Економіка Копійки можуть відійти в минуле — яких змін чекати українцям

Копійки можуть відійти в минуле — яких змін чекати українцям

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:09
В Україні можуть зникнути копійки — до яких змін варто готуватися
Українські монети. Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону щодо відрадянщення назви розмінної монети України — копійки. Йдеться про довгоочікуване перейменування на "шаги" за пропозицією Національного банку.

Законопроєкт опублікували на офіційному сайті ВРУ.

Читайте також:

Що може змінитися в Україні

Документ має голосну назву "Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України". Він передбачає заміну слова "копійка" на "шаг", а "карбованець" — на "гривня" в таких законах:

  • "Про Національний банк України";
  • "Про пенсійне забезпечення";
  • "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

НБУ запропонував перейменувати копійки на шаги у 2024 році. Відтоді тривали суспільні дискусії щодо доцільності такої ініціативи. Нарешті в Верховну Раду надійшов розроблений законопроєкт, який дозволить реалізувати заплановане. Що цікаво, документ подав голова ВРУ Руслан Стефанчук зі своїми заступниками.

"Установити, що порядок і строки вилучення з обігу розмінної монети "копійка", а також порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування в обігу розмінної монети "копійка" та "шаг" визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України", — йдеться у проєкті.

Коли можуть з’явитися шаги

У пояснювальній записці автори документу вказали, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Натомість слово "шаги" використовували за часів Гетьманщини та Української Народної Республіки. Тому йдеться не стільки про перейменування, скільки про повернення до витоків.

Реалізація ініціативи не передбачає додаткові фінансові витрати з бюджету, оскільки карбування нових тиражів здійснюватиметься на обладнанні, яке наразі перебуває в експлуатації. Коли шаги введуть в обіг, вони стануть платіжним засобом нарівні з копійками, які теж залишаться повністю платоспроможними.

Тобто шаги і копійки будуть в ужитку одночасно, а співвідношення між ними дорівнюватиме 1:1. Невідомо, коли саме народні депутати проголосують за законопроєкт, але його норми наберуть чинності через два місяці з дня опублікування. Раніше планували приурочити ухвалення до 30-річчя введення гривні (вересень 2026 року).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, найближчим часом суттєва девальвація гривні не очікується завдяки високим золотовалютним резервам. У бюджеті-2026 заклали курс 45 грн/долар як запасний варіант на випадок негативних подій.

Також ми писали, що Національний банк продавав золоту пам’ятну монету номіналом 200 грн, присвячену Тарасу Шевченку. Вона коштувала близько 90 000 грн, що пояснювалося матеріалом виготовлення.

НБУ монети законопроєкт копійки нововведення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
