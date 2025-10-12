Монета 25 копійок 1992 року — який штамп можна продати за великі гроші

Українська монета в руках. Фото: кадр із відео

Українці можуть продавати монети за великі гроші, якщо знайдуть цінні для нумізматів екземпляри. Зокрема, за 25 копійок 1992 року карбування колекціонери готові заплатити кілька сотень доларів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що особливого в монеті, яку вже вивели з готівкового обігу.

25 копійок 1992 року випуску

Існує багато різновидів цього номіналу, оскільки його карбували для готівкового обігу. Проте більшість монет коштують не дорожче 50 грн, вони не мають жодної цінності для нумізматів. Користувач онлайн-аукціону Violity опублікував оголошення про продаж 25 копійок 1992 року. За тиждень ціна досягла 19 000 грн.

Йдеться про штамп 4БАм, який ще називають "англійський чекан". Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", тираж карбували на Луганському верстатобудівному заводі англійськими штемпелями. Але через помилку в ескізах всі вироби отримали дефект — випуклий щит і вдавлений тризуб на аверсі.

Оголошення про продаж монети на онлайн-аукціоні. Фото: скриншот

"Під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет, після чого відправили на Луганський верстатобудівний завод", — зазначили фахівці порталу.

Копійки з недоліком не повинні були потрапити в готівковий обіг, їх передбачалося переплавити. Але кілька екземплярів, очевидно, опинилися в руках працівників заводу, які вирішили залишити нетипову монету на пам'ять. Тепер ці дивні металеві гроші зрідка продають на онлайн-аукціонах.

Загалом середня вартість штампу 4БАм коливається в діапазоні від 3 000до 5 000 грн. Але всього за тиждень існування оголошення свої ставки зробили 36 користувачів Violity, а ціна зросла до 19 003 грн. Не виключено, що до завершення торгів сума підніметься ще вище.

Що варто знати українцям

Нагадаємо, копійки в Україні можуть відійти в минуле. До Верховної Ради подали законопроєкт щодо перейменування звичних металевих грошей на "шаги" за пропозицією Національного банку.

Також ми писали, що на онлайн-аукціоні продавали монету з нетиповим номіналом — 15 копійок. Вона коштувала 45 000 грн. Ці гроші ніколи не були в обігу, оскільки після карбування від номіналу відмовилися.