Монеты номиналом 5 копеек — какие штампы дорого стоят и чем отличаются

Монеты номиналом 5 копеек. Фото: кадр из видео

Украинские монеты можно дорого продать коллекционерам в 2025 году, если предлагать редкие штампы. В частности за номинал 5 копеек выйдет получить до 10 000 грн и пополнить семейный бюджет. Главное — правильно определить разновидность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты стоит сохранить для продажи нумизматам.

5 копеек, штамп 1.1ААк

Тиражи 1992 года выпуска были в обращении, поэтому дорого продать их не удастся. Однако если найти редкий штамп 1.1ААк, можно обогатиться на 4 000-10 000 грн в среднем. Согласно данным на специализированном портале "Монеты-ягодки", характерными признаками разновидности являются:

утолщение в верхней части среднего зуба трезубца;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Отмечается, что на монетном дворе допустили ошибку во время чеканки номинала, из-за которой небольшое количество копеек получило крупную насечку вместо мелкой. Как-то на онлайн-аукционе Violity штамп продали за 10 000 грн.

5 копеек 1992 года, штамп 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

5 копеек, штамп 2БАм

Еще одно ценное металлическое изделие — 5 копеек 1992 года выпуска, разновидность 2БАм. Его средняя стоимость колеблется между 2 500 и 7 000 грн. Отличительными признаками являются такие характеристики дизайна:

острый и узкий средний зуб трезубца;

единица даты без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

гурт с мелкой насечкой.

Штамп 2БАм кардинально отличается от других экземпляров, поскольку получил узкий средний зуб трезубца на аверсе, что совсем не характерно для украинских монет. Чеканили номинал на Луганском станкостроительном заводе. Иногда в обращении встречаются копейки с браком — поворотом одной стороны относительно другой.

5 копеек 1992 года, штамп 2БАм. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, Национальный банк регулярно выпускает памятные монеты. Украинцы могут зарабатывать неплохие деньги, инвестируя в них. На портале OLX есть много объявлений о продаже серебряных изделий НБУ.

Также мы писали, что Монетный двор США выпустит памятную монету номиналом 1 доллар с изображением Стива Джобса. Продажа стартует за 13,25 долларов, купить монету можно будет в 2026 году.