Монети за 7 000 грн — які вироби НБУ вигідно продають на OLX

Монети за 7 000 грн — які вироби НБУ вигідно продають на OLX

Дата публікації: 26 жовтня 2025 10:00
Оновлено: 07:34
Пам’ятні монети НБУ — які вироби можна дорого продати на OLX
Працівниця Нацбанку з монетами. Фото: НБУ/Flickr

Нумізмати можуть знайти монети, які шукають для поповнення своїх колекцій, на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах. Зокрема на OLX "висить" чимало оголошень про продаж металевих пам’ятних виробів від Національного банку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети від НБУ продають на OLX та скільки вони коштують.

Монета "Спадок" у коробці

Пам’ятну срібну монету номіналом 10 гривень регулятор випустив у 2021 році, присвятивши виріб українському народному мистецтву, культурі, науці та побуту. Передаючись із покоління в покоління, ці знання формують національний спадок. Ідею вдалося передати зображеннями сонця, писанок, вишиванок тощо.

Користувач OLX продавав срібну монету за 7 000 грн. Всього у світ випустили 4 000 екземплярів, тож висока ціна частково пояснюється і матеріалом виготовлення, і рідкістю.

Монети за 7 000 грн — які вироби НБУ вигідно продають на OLX - фото 1
Монета за 7 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Монета "30 років Незалежності України"

НБУ викарбував тираж із нагоди тридцятиліття історичної події, яка відбувала 24 серпня 1991 року. В той день Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України, що ознаменувало остаточне відокремлення на світовій карті.

Монета виготовлена зі срібла, її номінал — 1 гривня. На аверсі зобразили логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку, на реверсі — стилізовану цифру 0 у вигляді кольорової квітки. За виріб у фірмовій коробці користувач OLX просив 4 500 грн.

Монети за 7 000 грн — які вироби НБУ вигідно продають на OLX - фото 2
Монета за 4 500 грн на OLX. Фото: скриншот

Монета "Рік Кота"

Цю пам’ятну срібну монету номіналом 5 гривень випустили в далекому 2011 року, приурочивши до настання року Кота за східним календарем. Виріб став частиною спеціальної серії, присвяченої різним тваринам. На реверсі показали стилізований рослинний орнамент та абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря. Вартість на OLX — 2 100 грн.

Нагадаємо, пошук монет під землею потребує якісного обладнання, оскільки від чутливості та глибини виявлення залежить успіх. Фахівці радять обирати ґрунтові металошукачі з високою точністю.

Також ми писали, що монетний двір США увічнить Стіва Джобса на пам’ятній монеті номіналом 1 долар, яку випустять у 2026 році. Її дизайн символізує дух інновацій Каліфорнії та спадщину засновника Apple.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
