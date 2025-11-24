Дорогие монеты Украины — какая копейка может принести одну среднюю зарплату

Работница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые украинские монеты способны принести владельцам крупные суммы средств, если продать их нумизматам. Коллекционеры охотятся за действительно редкими экземплярами и готовы заплатить тысячи гривен за ценное металлическое изделие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая старая копейка может стоить как размер средней зарплаты в Украине.

2 копейки 1992 года

Согласно данным Пенсионного фонда, средняя зарплата по состоянию на сентябрь 2025 года находилась на уровне 21 190 грн. А кадровый портал Work.ua отмечает, что сумма больше — 26 500 грн в ноябре. Продав всего одну монету, можно получить месячный доход.

Номинал 2 копейки 1992 года чеканки стоит от 17 000 до 30 000 грн, согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки". Ее невозможно найти в обращении, поскольку тираж не выпустили из-за брака — узкого венка.

"Первые украинские 2 копейки были алюминиевые, их чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Из-за ошибки в эскизах монета получила узкий венок. Заготовки для чеканки были алюминиевые и стальные", — отметили специалисты портала.

По каталогу ИТК-8 разновидность классифицируется как 1ГА. Она характеризуется такими признаками аверса и реверса:

изображение трезубца, надпись "Украина" и дата 1992;

номинал "2 копейки";

гурт гладкий.

Номинал 2 копейки 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

Поскольку тираж был очень маленьким, а в оборот монеты не попали, они сильно ценятся нумизматами. За изделие в хорошем состоянии, изготовленное из немагнитной стали, коллекционеры могут заплатить даже больше 30 000 грн. В частности в 2019 году на онлайн-аукционе Violity номинал 2 копейки продали за 28 070 грн.

Стоит быть осторожными, если владельцы предлагают штамп 1ГА дешево. Существуют копии монет 1992 года, отчеканенные не на Луганском станкостроительном заводе. Редкий номинал точно не может стоить около 100 грн, поэтому необходимо проверять подлинность изделия перед покупкой.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк изъял из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Ими невозможно рассчитаться за товары или услуги, однако можно обменять на наличные в банковском отделении. Замена продлится до конца военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Также мы писали, что редкие 10 копеек 1994 года могут стоить несколько тысяч гривен, если имеют уникальные признаки штампов 2БАм или 2ГБк. Такие разновидности легко узнать по мелким деталям дизайна, а монеты в отличном состоянии продаются дороже всего.