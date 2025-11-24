Дорогі монети України — яка копійка може принести одну середню зарплату

Працівниця Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Деякі українські монети здатні принести власникам великі суми коштів, якщо продати їх нумізматам. Колекціонери полюють за справді рідкісними екземплярами і готові заплатити тисячі гривень за цінний металевий виріб.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка стара копійка може коштувати як розмір середньої зарплати в Україні.

2 копійки 1992 року

Згідно з даними Пенсійного фонду, середня зарплата станом на вересень 2025 року перебувала на рівні 21 190 грн. А кадровий портал Work.ua зазначає, що сума більша — 26 500 грн у листопаді. Продавши всього одну монету, можна отримати місячний дохід.

Номінал 2 копійки 1992 року карбування коштує від 17 000 до 30 000 грн, згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки". Її неможливо знайти в обігу, оскільки тираж не випустили через брак — вузький вінок.

"Перші українські 2 копійки були алюмінієві, їх карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Через помилку в ескізах монета отримала вузький вінок. Заготовки для карбування були алюмінієві і сталеві", — зазначили фахівці порталу.

По каталогу ІТК-8 різновид класифікується як 1ГА. Він характеризується такими ознаками аверсу і реверсу:

зображення тризуб, напис "Україна" і дата 1992;

номінал "2 копійки";

гурт гладкий.

Номінал 2 копійки 1992 року. Фото: Монети-ягідки

Оскільки тираж був дуже маленьким, а в обіг монети не потрапили, вони сильно цінуються нумізматами. За виріб у хорошому стані, виготовлений з немагнітної сталі, колекціонери можуть заплатити навіть більше 30 000 грн. Зокрема у 2019 році на онлайн-аукціоні Violity номінал 2 копійки продали за 28 070 грн.

Варто бути обережними, якщо власники пропонують штамп 1ГА дешево. Існують копії монет 1992 року, карбовані не на Луганському верстатобудівному заводі. Рідкісний номінал точно не може коштувати близько 100 грн, тому необхідно перевіряти справжність виробу перед покупкою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк вилучив з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок. Ними неможливо розрахуватися за товари чи послуги, однак можна обміняти на готівку в банківському відділені. Заміна триватиме до кінця воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення.

Також ми писали, що рідкісні 10 копійок 1994 року можуть коштувати кілька тисяч гривень, якщо мають унікальні ознаки штампів 2БАм чи 2ГБк. Такі різновиди легко впізнати за дрібними деталями дизайну, а монети в чудовому стані продаються найдорожче.